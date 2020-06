vor 51 Min.

Vor 30 Jahren: Eine schnöde Stadthalle wollten die Günzburger nicht

Plus Wie das Forum am Hofgarten zu seinem Namen kam und warum der Bühnenvorhang eine Menge Geld gekostet hat.

Umstritten war der Bau der Günzburger Stadthalle von Anfang an. Im Juni 1990 war die Grundsatzentscheidung längst gefallen. Nun stand die Frage an, wie das Kind getauft werden sollte. Klar war: Der Begriff Halle sollte im Namen des repräsentativen Hauses nicht auftauchen. Für Erstaunen sorgten in der Öffentlichkeit die Kosten für den Bühnenvorhang. Nicht weniger als 107000 Mark hatte die Stadt 1990 an eine Augsburger Künstlerin überwiesen.

Halle, da waren sich Stadtratsmehrheit und Stadtverwaltung einig, war zu profan. Das erinnere eher an eine Lagerhalle und – schlimmer noch – an eine Tierzucht- oder eine rheinische Trinkhalle. Guntia-Halle, einer der ersten Vorschläge im Stadtrat, schied also aus, obwohl er an die römische Gründungsgeschichte Günzburgs erinnert hätte. Wie also den Bau nennen? Als Arbeitstitel hatte sich die Stadtspitze zunächst den Namen „Hofgarten-Forum Günzburg“ ausgedacht.

Im Stadtrat waren eine Reihe anderer Vorschläge diskutiert worden. Der seinerzeitige CSU-Fraktionsvorsitzende Hermann Gernert plädierte für die Bezeichnung Forum Guntianum. „Das wäre das Nobelste“, erwiderte Oberbürgermeister Rudolf Köppler. Andere hatten allerdings Zweifel, ob schon das Wort Forum einer Mehrheit der Bevölkerung verständlich zu vermitteln sei.

Das Forum am Hofgarten erinnert an einen historischen Garten in Günzburg

Um die Bürgerschaft einzubinden, wurde ein öffentlicher Wettbewerb ausgelobt. Am Ende verständigte man sich auf „Forum am Hofgarten“, in Erinnerung an den historischen Hofgarten, der einst an das markgräfliche Schloss angegrenzt hatte.

Im Juni 1990 ging es dann um Details wie den Bühnenvorhang. Für den hatte die Stadt 107000 Mark an die Augsburger Künstlerin Monika Speyer überwiesen – zum Erstaunen vieler Bürger. Auf Nachfrage der GZ betonte die Künstlerin, mit dem Auftrag keinerlei Gewinn gemacht zu haben.

Der etwa 100 Quadratmeter große Bühnenvorhang sei aus reinster chinesischer Seide, zudem seien etwa 350 Arbeitsstunden angefallen, um das bunte Tuch zu fertigen. Die Künstlerin hatte sich für das kostbare Stück sogar einen Namen ausgedacht – „Sultans of Swing“, übernommen von dem gleichnamigen und in jenen Tagen angesagten Hit der britischen Pop-Band Dire Straits. (kai)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen