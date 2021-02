vor 19 Min.

Vorfahrt genommen: 81-Jähriger bei Zusammenstoß verletzt

Bei einem Unfall in der Gemeinde Bibertal ist ein 81-Jähriger leicht verletzt worden.

Ein 81-jähriger Autofahrer ist am Montagvormittag bei einem Unfall in Bibertal leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ihm ein 35-Jähriger die Vorfahrt genommen. Der 35-jährige Fahrer eines Kleintransporters war auf der Staatsstraße 2023 aus Richtung Rieden kommend in Richtung Großkissendorf unterwegs.

An der Einmündung Staatsstraße 2023 – Staatsstraße 2020 bog er nach links auf die Staatsstraße 2020 ein und missachtete dabei die Vorfahrt des 81-Jährigen. Im Einmündungsbereich stießen beide Autos zusammen. Der 81-Jährige kam mit leichten Verletzungen zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Zudem entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von mehr als 15.000 Euro. (zg)

