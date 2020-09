vor 32 Min.

Vorfahrtsregelung im Zentrum Burtenbachs wird nicht geändert

Burtenbacher Gemeinderäte stimmen gegen den Vorschlag von Bürgermeister Roland Kempfle, einen Teil der Hauptstraße im Zentrum als vorfahrtsberechtigt zu ändern.

Von Heike Schreiber

Pünktlich zum Schulbeginn ist die Ortsdurchfahrt in Burtenbach von Norden her bis zur Friedhofstraße fertiggestellt worden. Ehe die Markierungen auf der Fahrbahn aufgetragen werden, stellte Bürgermeister Roland Kempfle in der jüngsten Gemeinderatssitzung zur Diskussion, ob die Vorfahrtsregelung im Ortszentrum nicht geändert werden sollte. In seinen Augen könnte man eine Verkehrsberuhigung erzielen, indem künftig der Teil der Hauptstraße, der als Kreisstraße GZ1 durch den Ort führt, vorfahrtsberechtigt wird. Dazu fand im Vorfeld sogar eine Verkehrsschau mit Vertretern der Polizei und des Landkreises statt. Wie Kempfle im Rat mitteilte, spricht aus Sicht der Fachbehörden nichts gegen eine Vorfahrtsregelung.

Auf Verbesserung verzichtet

Im Bereich Friedhofstraße/Hauptstraße könnte dies wahrscheinlich sogar zu einer Verbesserung der Verkehrssituation führen. Für eine Übergangszeit müssten lediglich besondere Hinweisschilder aufgestellt werden. Doch sowohl Bürgermeister Kempfle als auch Dritter Bürgermeister Erwin Stöffel (Bürger reden mit) wurden überstimmt. Mit 11:5 Stimmen wurde entschieden, dass die bisher geltende Vorfahrtsregelung bestehen bleibt.

Themen folgen