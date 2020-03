07:00 Uhr

Wahlkampf der Grünen im Kreis Günzburg endet mit Schulze

Katharina Schulze, die Fraktionschefin der Grünen im Landtag, war am Dienstag in Günzburg.

Landtags-Fraktionschefin unterstützt den Landratskandidaten Max Deisenhofer. Warum es keine Wahlpartys und keinen Häuserwahlkampf mehr gibt.

Von Till Hofmann

Für eine Art Abschlusskundgebung haben die Grünen im Landkreis Günzburg noch einmal Prominenz in den Landkreis geholt. Die Fraktionsvorsitzende im Landtag, Katharina Schulze, sprach am Dienstagabend aber nicht unter freiem Himmel. Im Café Zebrano in Günzburg ging es etwas gediegener zu: mit Häppchen, Wein – und Emotionen. Für die sorgte ein Besucher, der seine Geschichte erzählte – die eines Ausländers, der trotz Fachkräftemangels sich Absagen bei seinen Bemühungen einhandelte, einen Arbeitsplatz zu finden.

"Soll ich wieder zurück in die Türkei?"

Er habe immer das Gefühl, gegenüber anderen 100 Prozent mehr bringen zu müssen, nur weil sein Name fremdländisch klinge. Das habe ihm in der Vergangenheit auch psychisch stark zugesetzt. „Soll ich wieder zurück in die Türkei?“, fragte er mit erhobener Stimme, die seine ganze Aufregung hörbar werden ließ. „Nein, du bleibst hier!“, antwortete Schulze, die dazu ermunterte für die Demokratie, die in Bedrängnis geraten sei, zu kämpfen. Die 34-Jährige erinnerte an die Attentate und Anschläge in München, auf den Regierungspräsidenten in Kassel, in Halle und Hanau. Es sei eine Herausforderung für die Zivilgesellschaft, etwas dagegen zu tun. Sichtbar dürfe das nicht nur an Gedenktagen werden. „Zivilcourage können wir jeden Tag zeigen.“

Deisenhofers Themen: Digitales, ÖPNV, Klimaschutz

Zuvor hatte Max Deisenhofer erklärt, warum er Landrat werden will und welche Themen er anpacken möchte: Dazu gehört die Attraktivitätssteigerung im Öffentlichen Personennahverkehr, digitale Verbesserungen sowohl beim Breitbandausbau als auch im Landratsamt als Dienstleister der Bürger. Und Deisenhofer sprach von der konsequenten Umsetzung des Klimaschutzes im Landkreis. Das sei in den vergangenen sechs Jahren allenfalls als „Modethema“ behandelt worden.

Wegen der aktuellen Entwicklungen bei der Ausbreitung des Coronavirus haben die Grünen im Landkreis in Rücksprache mit der Landes- und Bundesebene beschlossen, den Wahlkampf ab sofort stark zu reduzieren. Das betrifft alle Veranstaltungen drinnen und draußen, darunter fallen auch Wahlpartys und der Haustürwahlkampf. Weiterhin möglich sind Infostände, wo die Bürgerinnen und Bürger selbst entscheiden, ob sie das Gespräch suchen oder nicht.

