Die Waldstetter müssen mehr für ihr Wasser bezahlen

Plus Ein sparsamerer Wasserverbrauch wird in der Marktgemeinde Waldstetten belohnt. Im neuen Baugebiet sollen indes bald die Bagger buddeln können.

Wer mehr Wasser verbraucht, wird dafür in der Marktgemeinde Waldstetten auch mehr zahlen. Auf diesen Nenner lässt sich die neue Kalkulation der Beiträge und Gebühren bringen. Statt einer höheren Grundgebühr steigt der Kubikmeterpreis deutlich um fast 42 Prozent. Fortschritte macht das neue Wohngebiet nahe der Pfarrkirche, da der Bebauungsplan grünes Licht bekam.