Waldstetten

vor 33 Min.

Ein Dirtpark für den Nachwuchs in Waldstetten entsteht

Mit großer Begeisterung hat der Nachwuchs den neuen Fahrrad-Geländeparcours in Waldstetten angenommen, der durch Initiative der Jugendreferenten Martin Kling und Thomas Stengelberger mit Unterstützung von Mathias Mader, Martin Müller und Ewald Pulz auf der ehemaligen Schutte entstand.

Von Wolfgang Kahler

"Eine tolle Sache", sagt Michael Kusch erfreut. Was den Waldstetter Bürgermeister so begeistert, haben die beiden Jugendreferenten des Gemeinderates auf die Beine gestellt. Durch ihre Initiative entstand auf der rekultivierten Schutte im Süden des Ortes ein sogenannter Dirtpark: eine Geländestrecke für Mountainbike und BMX-Räder, auf dem der Nachwuchs so richtig Action machen kann.

