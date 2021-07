Ein Torantrieb gibt in Waldstetten Rätsel auf

Über einen Onlineshop verkauft ein Mann aus Waldstetten einen Torantrieb. Dann behauptet der Käufer, das Produkt nicht erhalten zu haben. Was Lieferant und Polizei zum Fall sagen.

Ein Disput um einen Torantrieb beschäftigt derzeit die Polizei in Günzburg. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte ein 43-Jähriger aus Waldstetten über einen Onlineshop ein Torantrieb-Set im Wert von 564 Euro verkauft und der Käufer die Summe auch überwiesen. Kurz danach jedoch behauptete der Käufer, die Ware sei nicht geliefert worden.

Eidesstattliche Versicherung

Der Verkäufer kontaktierte daraufhin den von ihm beauftragten Lieferdienst. Dessen Fahrer hatte, so die Polizei weiter, eidesstattlich versichert, die Lieferung an die angegebene Adresse zugestellt zu haben. Er fuhr die Adresse noch einmal an und stellte vor Ort fest, dass mittlerweile ein Torantrieb montiert worden war, der bei der Zustellung der Ware noch nicht vorhanden war.

Ermittlungen laufen

Ob es sich dabei tatsächlich um den fraglichen Torantrieb handelt, ist Gegenstand der Ermittlung. (AZ)

