Radfahrer übersehen: 78-Jähriger wird in Waldstetten verletzt

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit wurde für einen 78-jährigen Radfahrer schmerzhaft. Er prallte in Waldstetten mit einem Auto zusammen und wurde verletzt.

Ein 77-jähriger Autofahrer bog in Waldstetten laut Polizei am Montagabend mit seinem Wagen und angehängtem Hänger vom Kirchplatz kommend auf die Hauptstraße ein. Dabei übersah er einen auf der Hauptstraße herannahenden, vorfahrtsberechtigten 78-jährigen Fahrer eines Pedelec (E-Bike), der seinerseits auf den Kirchplatz einbiegen wollte. Zwischen dem Auto und dem Fahrer des Pedelec kam es zum Zusammenstoß. Der 78-jährige Fahrer des Pedelecs stürzte und erlitt dabei nach dem derzeitigen Erkenntnisstand leichte Verletzungen. Er wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zudem entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von etwas mehr als 1000 Euro. (AZ)