Während Fußballtraining Geldbörsen aus Umkleide gestohlen

Das abendliche Fußballtraining auf dem Gelände des SV Waldstetten hat ein Unbekannter ausgenutzt. Mehr als 150 Euro fehlen.

Am Dienstagabend fand auf dem Vereinsgelände des SV Waldstetten in der Straße Am Sportplatz zwischen 19 und 20.30 Uhr ein Fußballtraining statt. In diesem Zeitraum verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu der Umkleidekabine. Laut Polizei stahl er dort aus mehreren Geldbörsen Bargeld in der Höhe von mehr als 150 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem bislang unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)