16:23 Uhr

Waldstetten ist gegen eine neue ICE-Trasse

Plus Die Gemeinde folgt damit Bibertal - und die Entscheidung des Gemeinderats fällt eindeutig aus. Was man in Waldstetten stattdessen fordert.

Von Heike Schreiber

Die Gemeinde Bibertal hat es vorgemacht und einen Beschluss gefasst, dass sie gegen die geplante ICE-Trasse zwischen Augsburg und Ulm ist. Jetzt forderte auch Mathias Mader ( Freie Wähler) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Waldstetten dazu auf, klare Position zu beziehen. Am Ende fiel die Entscheidung eindeutig aus, der Rat sprach sich mit 13:0 Stimmen gegen die geplante neue Trasse aus und macht sich für die Modernisierung der Bestandsstrecke stark.

Bürgermeister Michael Kusch betonte, dass er nicht für eine neue Trasse sei, aber auch kein Freund davon, in übertriebenen Aktionismus zu verfallen. Nach der jüngsten Bürgermeisterversammlung sei man auseinandergegangen, dass aktuell keine unnötigen Beschlüsse gefasst werden sollten. Er könne vielleicht mehr sagen nach der nächsten Versammlung im April. Thomas Stengelberger (Freie Wähler) forderte jedoch ebenfalls dazu auf, jetzt zu handeln und den Druck nach außen zu erhöhen. Der Beschluss am Ende der Diskussion, dass sich die Gemeinde generell gegen den Neubau einer Trasse stellt, war einstimmig. Der Antrag soll Eberhard Rotter zugestellt werden, der als Mediator tätig ist und die gebündelten Interessen der kommunalen Seite gegenüber Bahn, Land und Bund vertritt.

Es ging in Waldstetten auch um ein Nahwärmenetz

Diskutiert wurde in der Sitzung auch über ein Nahwärmenetz in der Gemeinde Waldstetten. Ein solches hatten vor etwa einem Jahr CSU und Bürgerbündnis vorgestellt, eine Arbeitsgruppe gegründet und eine Umfrage gestartet. Gemeinderat Rudolf Göppel (CSU), der Mitglied der Arbeitsgruppe ist, teilte mit, dass jetzt ein Konzeptvorschlag samt Kostenkalkulation vorliege. Erste Zahlen nannte er auch, das gesamte Netz würde über eine Million Euro kosten, 300.000 Euro würden an Zuschüssen fließen. Sobald es die Corona-Pandemie wieder zulasse, soll das Papier öffentlich vorgestellt werden. Möglich sei auch eine Vereinsgründung. Kusch stellte klar, dass es sich dabei nicht um eine Gemeindeinitiative handelt.

Lesen Sie auch:

Themen folgen