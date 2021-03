vor 20 Min.

Waldstetten muss eine neue Radwegvariante suchen

Die Gemeinde wollte einen bestehenden Feldweg nach Hausen nutzen, stößt aber auf Ellzeer Widerstand

Von Heike Schreiber

Der geplante Radweg zwischen Waldstetten und Hausen war so schön gedacht, doch die Nachbargemeinde Ellzee hat Waldstetten einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Waldstetter Idee, einen bestehenden Feldweg auszubauen und Flächenfraß zu vermeiden, stieß in Ellzee auf wenig Gegenliebe. Für Bürgermeister Michael Kusch ist diese Entscheidung „völlig unverständlich“. Jetzt müsse man bei der Planung wieder neu anfangen. Erste Gedanken machte sich das Gremium am Montag.

Erst im Februar war Kusch mit der im Rat entwickelten Idee an die Nachbarn herangetreten. Denn in seinen Augen ist ein Radweg zwischen Waldstetten und Hausen unumgänglich. Die Hauptstraße sei viel befahren, müsse aber gleichzeitig von radelnden Schulkindern genutzt werden. „Das ist eine ganz gefährliche Strecke“, betonte er gegenüber unserer Redaktion. Das Gremium entschied sich deshalb dafür, einen bestehenden Feldweg westlich der Hauptstraße zu einem Radweg umzufunktionieren. Dazu müsste kein Grund erworben werden, da der Weg im Besitz der Gemeinde ist. Fördergelder zum Ausbau stünden auch in Aussicht, und auch das Landratsamt hat Kusch zufolge seine Zustimmung signalisiert. Eigentlich wollte Kusch bis zur Sommerpause die Planung in Gang bringen. Doch die Gemeinde Ellzee spielt nicht mit.

Dass sich das dortige Gremium im nicht öffentlichen Teil gegen diese Variante ausgesprochen hat aus Rücksicht auf die Landwirtschaft, kann Kusch nicht nachvollziehen. „Alle schreien immer nach Radwegen, aber auch nach Flächenschonung. Dann hätten wir eine Lösung, und die ist auch nicht recht“, zeigte er sich enttäuscht.

Die Idee eines Ratsmitglieds, einen noch weiter westlich gelegenen Feldweg zu nutzen und entsprechend zu beschildern, scheidet aus. Um Zuschüsse zu bekommen, darf ein straßenbegleitender Radweg nicht mehr als 100 Meter entfernt von der Straße verlaufen. Als Alternative bleibt der Gemeinde nur ein Radweg, der auf östlichen Seite der Fahrbahn verläuft. Die Flächen dafür sind dem Bürgermeister zufolge auch vorhanden und schon in Gemeindebesitz – bei der Erschließung der Baugebiete habe man damals zum Glück mitgedacht. Trotzdem sei diese Variante die deutlich teurere und aufwendigere und verbrauche Land.

Kusch kündigte an, nun noch einmal das Gespräch mit Ellzees Bürgermeisterin Gabi Schmucker zu suchen.

