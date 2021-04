Waldstetter Musiker warten seit einem Jahr auf offizielle Auszeichnung

Plus Ludwig Ebner und Siegfried Schlosser spielen seit 60 Jahren bei der Musikkapelle Waldstetten. Was sich seit der Corona-Krise für die Musiker geändert hat

„Der Oine spielt s’Größte, der Andere s’Kloinschte“, sagt Siegfried Schlosser scherzend, obwohl ihm zum Scherzen gar nicht zumute ist. Nur die Flöten sind noch kleiner als seine Klarinette. Dafür ist die Tuba von Ludwig Ebner bei der Musikkapelle Waldstetten tatsächlich das Größte. Nur: Vor Publikum sind wie bei allen anderen Kapellen die Instrumente derzeit verstummt. So etwas haben die beiden in ihren 60 Jahren bei der Musikkapelle Waldstetten noch nie erlebt. Beim Frühjahrskonzert am 13. April vor einem Jahr wären Ebner und Schlosser für ihre „Treue und Verdienste“ geehrt worden. Wegen der Corona-Krise fand das Konzert nicht statt, Urkunden und Ehrennadeln, „60 Jahre, Diamant am weißblauen Band“ des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) warten im Musikantenstadel. Wann die Musiker diese nicht alltägliche Auszeichnung in den Händen halten werden, ist ungewiss.

„Momentan spielen wir mehr als ohne Corona, für uns selber und zuhause, weil wir ja nirgends mehr hinkommen“, sagt Siegfried Schlosser. „Es ist grausam, so was haben wir noch nie erlebt“, fügt Musikerkollege Ludwig Ebner hinzu. Und ihre Karriere dauert schon lange.

Zu fünft bei der Musikkapelle Waldstetten angefangen

Wie war das eigentlich, als die beiden mit 16 Jahren zur Musik kamen? Relativ spät, im Vergleich zur heutigen Zeit, wo Musikschulen bereits in frühen Jahren für eine musikalische Ausbildung sorgen. „Man hat uns halt ein bisschen traktiert, dass wir zur Musik gehen“, erzählen sie und müssen lachen – wobei das Wort „traktiert“ vielleicht etwas übertrieben sein mag.

Zu fünft seien sie damals gewesen, nachdem die Kapelle junge Musiker gesucht habe und sie auf diese Weise mehr oder weniger hinzugekommen seien: Drei Trompeten, die Tuba von Ludwig Ebner und damals das Tenorhorn von Siegfried Schlosser, der später auf Klarinette umsattelte, nachdem die Kapelle einen Klarinettisten brauchte.

Gezielten Unterricht gab es früher nicht bei der Musikkapelle Waldstetten

Einen gezielten Unterricht habe es nicht gegeben, alles Notwendige habe ihnen einer der Musiker, Alois Gromes, beigebracht. Den Rest habe man sich in den Musikproben angeeignet. Am meisten hätten sie sich gefreut, wenn sie auf einer Hochzeit spielen durften. „Rechte Hochzeiten“ nennen es die beiden Jubilare. Es begann mit dem Abholen des Hochzeitspaars, ging weiter mit dem Kirchenzug, dann wurde zur Wirtschaft begleitet und dort bis in die Nacht hinein gespielt: böhmisch-mährisch, aber auch schon einmal nach der „Vogelwiese“ oder dem „Böhmischen Traum“ mit einen Tango oder mit der „Köhlerliesel“.

Neben Essen und Trinken habe man ja ohnehin nur spielen müssen. Und ein falscher Ton, der sei ganz schnell verziehen gewesen. Ludwig Ebner und Sigfried Schlosser erzählen auch davon, als die Kapelle sich nach den Auftritten selbst ins Dorf zurückspielte: „Jetzt kommt die Musik zurück“, hätten die Leute dann immer gesagt.

Musikkapelle Waldstetten hat neue Vereinstracht beschafft

Ans Aufhören denken Ludwig Ebner und Siegfried Schlosser, beide sind inzwischen 76, noch lange nicht. „Das dürfen sie nicht, immerhin haben sie ja auch eine neue Tracht bekommen“, erklärt Markus Abenstein, Erster Vorsitzender der Musikkapelle Waldstetten. Noch bevor die Sache mit der Pandemie losgegangen sei, habe man sich entschieden, eine neue Vereinstracht zu beschaffen.

Jetzt hängt sie im Musikerheim und wartet darauf, dass sie noch genau angepasst und dann irgendwann einmal getragen wird. Das sei bitter, zumal ja auch der Anlass dazu fehle, bedauert Abenstein.

Musikkapelle Waldstetten wurde 1856 gegründet

Die Musikkapelle Waldstetten zählt etwa 30 Musiker, ihr Zuhause ist das Böhmisch-Mährische, zur Abwechslung wird auch schon einmal etwas Konzertantes gespielt. 1985 wurde ihr die Pro-Musica-Plakette verliehen. Gegründet wurde sie im Jahr 1856, dass es aber in Waldstetten bereits 1793 eine Musikgruppe gab, ist urkundlich belegt.

Wie bei allen anderen Kapellen passiert derzeit aber auch dort so gut wie gar nichts. Mit Hygienekonzept und Abstand habe man im Sommer vergangenen Jahres zwar wieder proben dürfen, aber gerade wegen der großen Abstände sei das musikalisch gesehen nicht das Wahre gewesen. Da die Auftritte abgesagt wurden, habe man auch kein Ziel vor Augen gehabt, auf das man hätte hin proben können, erzählt Markus Abenstein.

Musikkapelle Waldstetten ist immer auf dem Günzburger Volksfest aufgetreten

In der Vergangenheit waren dies neben dem Frühjahrskonzert und den verschiedensten Anlässen im Dorf die Auftritte auf dem Günzburger Volksfest und vor allem der Egerländer Blasmusikabend im stets ausverkauften Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm mit etwa 850 Zuhörern. „Wenn die Waldstetter kommen, dann ist die Halle voll“, so hatte es immer geheißen.

2019 hat die Musikkapelle Waldstetten sogar auf der „Oidn Wiesn“ beim Münchner Oktoberfest gespielt. Das Fehlen dieser Auftritte macht sich jetzt auch finanziell bemerkbar, die Einnahmen aus dem Maifest, das die Kapelle jedes Jahr veranstaltet, fehlen ebenfalls.

In der Corona-Krise hatte die Musikkapelle Waldstetten nur einen Auftritt

Einen einzigen Auftritt gab es 2020 dennoch: Nach einem Heimspiel des SV Waldstetten spielte die Kapelle für etwa eine Stunde beim Sportplatz. „Um dem Dorf zu zeigen, dass es uns noch gibt“, erzählt Abenstein. „Das allerschönste war, als die Leute geklatscht haben.“ Momentan aber passiere musikalisch so gut wie gar nichts.

Eine große Problematik sieht Vorsitzender Abenstein in der Jugendausbildung: Es werde kaum jemand beginnen, ein Instrument zu spielen, wenn dies nur per Video möglich sei. Viele suchten sich ein anderes Hobby, und wenn man ein solches dann habe, dann seien die Chancen gering, zur Musik zurückzukehren. Im Moment fehle ein kompletter Jahrgang an Jungmusikern.

Und was wäre, wenn der ganze Corona-Spuk endlich vorüber wäre? Markus Abenstein versichert: „Wir würden sofort wieder loslegen, ein Fest machen, auf dem wir selber spielen, und alles wäre wieder gut.“

