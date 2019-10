00:31 Uhr

Waldvogel überzeugt Tester

Gasthausführer zeigt ausgezeichnete Lokale

Die „Einigkeit von Natur und Fortschritt“ wird im Leipheimer Landgasthof Waldvogel gepflegt. Das bescheinigen unabhängige Prüfer dem Gastronomiebetrieb. Das bayerische Ernährungs- und Landwirtschaftsministerium hat dem Waldvogel gemeinsam mit dem Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga das Prädikat „Ausgezeichnete Bayerische Küche“ verliehen. In einem kompakten Buch des Münchner Volk-Verlags werden alle 129 Gasthäuser in Bayern mit diesem Qualitätssiegel kurz und prägnant vorgestellt. Die Küche des Waldvogels, der außerhalb von Leipheim liegt, steht für „regionale Köstlichkeiten mit Raffinesse“, heißt es in dem Gasthausführer.

Zwei von drei möglichen Rauten hat der Landgasthof erhalten. Das kostenpflichtige Gütesiegel gilt für drei Jahre. Vier Kategorien entscheiden in unterschiedlicher Gewichtung über den Erfolg: Die Produktqualität (58 Prozent), die Dienstleistungsqualität (22 Prozent), das Management „hinter den Kulissen“ (elf Prozent) und die Räumlichkeiten „vor den Kulissen“ (neun Prozent). Die Wirtsfamilie Ihle hat sich ganz den Leitwörtern „regional, saisonal, original“ verschrieben. Als anerkannter schwäbischer Kartoffelwirt wird dieser Knolle ein besonderer Platz auf der Speisekarte eingeräumt. (ioa)

Hier schmeckt’s. 129 ausgezeichnete Gasthäuser in Bayern. Volk Verlag, 288 Seiten, Preis: 19,90 Euro, ISBN 978-3-86222-305-3.

