11.03.2020

Wallfahrt für den Frieden

Hildensperger warnt vor religiösem Hass

Auf das Kriegsende vor 75 Jahren hat bei der Generalversammlung des Wallfahrervereins Allerheiligen der Vorsitzende Josef Hildensperger zurückgeblickt. Er rückte das Thema „Der Friede als Weg der Hoffnung: Dialog, Versöhnung und ökologische Umkehr“ in den Fokus, das Papst Franziskus für den 53. Welttag des Friedens am 1. Januar 2020 gewählt hatte.

Der 8. Mai 1945 sei für junge Menschen lediglich ein Datum, sagte Hildensperger, und der damit wieder gewonnene Frieden gelte in Deutschland als Selbstverständlichkeit. Er erinnerte daran, dass mehr als 55 Millionen Menschen dem Nazi-Terror Holocaust und dem Vernichtungskrieg zum Opfer wurden und bezeichnete die Arbeit für den Frieden als Hauptaufgabe der Soldaten- und Kameradschaftsvereine.

Aktuell würden viele Kriege als Glaubenskriege getarnt, sagte er und warnte davor, einen Keil des Hasses zwischen die Religionen zu treiben. Hildensperger dankte ebenso wie der Bürgermeister von Jettingen-Scheppach Hans Reichhart den dem Wallfahrerverein angeschlossenen Vereinen. Sie hätten ihre Arbeit im Hintergrund teils jahrzehntelang bis zum heutigen Tag geleistet, nur so könne der Wallfahrerverein und auch die Wallfahrt in Zukunft Bestand haben.

Die diesjährige Wallfahrt nach Allerheiligen am Sonntag, 17. Mai, soll um 17 Uhr mit einer Maiandacht enden. Festprediger ist Domkapitular Wolfgang Hacker, Sprecher am Ehrenmal Harald Wagner von den Gebirgsjägern aus Burgau. Begleitet werden die Wallfahrer auf ihrem Weg nach Allerheiligen von der Musikkapelle Röfingen. Die nächste Generalversammlung findet am 21. Februar 2021 statt. Als Wallfahrtstermin im Jahr 2021 wurde der 16. Mai angekündigt. (zg)

Themen folgen