Warten aufs Wasser

Im Bubesheimer Gemeinderat wird scharf diskutiert

Weiter beschäftigt die Gemeinde Bubesheim ihre Wasserversorgung. Seit der vergangenen Sitzung vor acht Tagen hat Bürgermeister Walter Sauter drei Firmen angeschrieben, die mit verschiedenen Materialien Wasserbehälter sanieren. „Ich bin dafür, dass wir auf das Gesamtkonzept, das zurzeit mit Hochdruck vom Ingenieurbüro Degen und Partner erarbeitet wird, und auf die Entscheidung in Günzburg, ob wir als Wassergast aufgenommen werden, warten“, bezog der Bürgermeister.

Warten ist aber genau das, was dritter Bürgermeister Gerhard Sobczyk unter gar keinen Umständen möchte: „Wir können nicht warten, da wir nicht wissen, wann das nächste Hochwasser kommt und uns Leipheim wieder vom Netz nehmen muss. Ich darf daran erinnern, wir haben eine Notwasserversorgung, die uns am Tag schätzungsweise 330 Euro kostet. Seit Oktober haben wir kein eigenes Wasser mehr!“ Sobczyk möchte, dass sich viele Firmen Gedanken machen, wie der marode Wasserbehälter saniert werden kann. „Das muss doch parallel möglich sein!“, ereiferte er sich.

Der Disput mit Bürgermeister Walter Sauter gewann an Schärfe, als Sauter die Frage „Was ist so schwer an dem Wort Gesamtkonzept?“ stellte. Ohne das bräuchte man gar nicht bei Wasserwirtschaftsamt und Gesundheitsamt vorstellig werden. Beide Behörden geben das in die Jahre gekommene Wasserhaus nicht frei. Auch Geschäftsstellenleiterin Sabine Ertle mischte sich ein: „Frühestens Oktober wird das Gesamtkonzept vorgestellt.“

Vom Tisch ist ein Wasser-Ausschuss, da dieses wichtige Thema wirklich jeden Gemeinderat angehe. Und obwohl das Thema auch jeden Bürger betrifft, stellte Gemeinderätin Sonja Radinger in der engagiert geführten Diskussion, wie oft man tagen müsse und ob man auf dem richtigen Weg sei, den Antrag auf Debattenende und Verlegung in den nicht-öffentlichen Teil.

Wissen darf der Bürger, was der Neubau der beiden Brücken über den Bubesheimer Bach in der Grottenau und am Weiherberg gekostet hat. Knapp 600 000 Euro brutto hat die Gemeinde bezahlt, das meiste (501 000 Euro) kosteten die Bauarbeiten und die Ingenieurleistungen (76 000 Euro). Einstimmig wurde beschlossen, dass die zwei Jugendwarte der Freiwilligen Feuerwehr Bubesheim ab 2020 pro Jahr 150 Euro Aufwandsentschädigung bekommen. (sawa)

