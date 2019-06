vor 39 Min.

Warum Kammeltal mehr Geld hat als geplant

Die Gemeinde Kammeltal kann ein sattes Plus auf ihrer Habenseite im Haushalt verbuchen.

Im Gemeinderat hatte Bürgermeister Matthias Kiermasz eine gute Nachricht zu verkünden: Es gibt eine „Rekord-Rücklage“. Schulden sind allerdings auch weiterhin ein Thema

Von Wolfgang Kahler

Ein erstaunliches Ergebnis: Die Gemeinde Kammeltal kann ein sattes Plus auf ihrer Habenseite im Haushalt verzeichnen. „Es ist deutlich besser gelaufen“, freute sich Bürgermeister Matthias Kiermasz und meinte damit das Jahr 2018. Sprudelnde Steuereinnahmen und geringere Ausgaben sorgen für eine „Rekord-Rücklage“, wie er sagte. Auf der anderen Seite steht ein Schuldenstand von circa 2,35 Millionen Euro Ende vergangenen Jahres. „Wir haben erheblich mehr umgesetzt“, beschrieb der Rathauschef das Ergebnis der Jahresrechnung 2018, das dem Gemeinderat am Dienstagabend vorgelegt wurde. Der Haushalt verzeichnete mehr Einnahmen und mehr Ausgaben.

Am Ende bleibt eine äußerst zufriedenstellende Bilanz, so Kiermasz. Schließlich konnte die Zuführung zum Vermögenshaushalt von ursprünglich geplanten 250000 auf 1,073 Millionen Euro vervierfacht werden. Dies hat positive Auswirkungen: Eine Kreditaufnahme sei nicht notwendig und die Rücklagen erreichten mit mehr als zwei Millionen Euro einen neuen Rekordwert. Diese erhebliche Ansparung könne nun für die Investitionsfinanzierung herangezogen werden. Und da hat die Gemeinde mit Kanalsanierungen, Straßenausbau und Kindergarten-Modernisierung noch einiges zu stemmen. Auf einem anderen Blatt der Jahresrechnung stehen überplanmäßige Mehrausgaben.

Kämmerin Monika Schneider listete einige Kostenüberschreitungen auf, zum Beispiel für die Computeranlage im Rathaus, Feuerwehrausstattung, Schülerbeförderung, Fahrzeugreparaturen beim Bauhof, das Amtsblatt und die Gewerbesteuerumlage. Das summiert sich auf gut 362000 Euro, davon entfallen jedoch allein 130000 auf eine Kredittilgung. „Der größte Teil der Mehrausgaben wurde vom Gemeinderat bereits abgesegnet“, informierte der Bürgermeister. Die Überschreitungen hingen auch mit der Etataufstellung zusammen, bei der Kammeltal eine der ersten Gemeinden im Landkreis sei. So komme es zu einer Streuung der Berechnung.

Obwohl diese Bilanz durchaus positiv wirkt, wollte Gemeinderätin Dominika Wiemer den Schuldenstand nicht unter den Tisch fallen lassen. Der betrug Ende 2018 laut Bürgermeister 2,35 Millionen Euro und liege damit unter dem Landesdurchschnitt. Die ebenfalls beanstandeten hohen Ausgaben für die Schülerbeförderung erklärte Kiermasz damit, dass die Kommune auch für die Beförderung von Mittelschülern aufkomme, aber die Kosten zu 60 Prozent vom Freistaat erstattet werden. Der Gemeinderat genehmigte die Jahresrechnung ohne Gegenstimme.

In der Jahresrechnung für 2017 hat der gemeindliche Rechnungsprüfungsausschuss allerdings zwei Punkte beanstandet. Vorsitzender Bernd Paulheim bemängelte entgangene Einnahmen beim Ausbau der Straßenbeleuchtung in drei Kammeltaler Ortsteilen wegen verspäteter Abrechnung. Von den Gesamtkosten in Höhe von knapp 180000 Euro hätten 70 Prozent (circa 125000 Euro) auf Anlieger umgelegt werden können, informierte Kämmerin Schneider. Das wäre jedoch seit der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge nicht mehr möglich gewesen. Stattdessen könnten die entgangenen Beiträge beim Freistaat eingeholt werden, sodass der Gemeinde kein finanzieller Schaden entstünde. Bei einem Kanalausbau im Ortsteil Goldbach sei die Kostenaufstellung aufgrund von drei Losen einwandfrei nachvollziehbar. Der Ausschuss hatte die pauschalisierte Gesamtrechnung beanstandet.

