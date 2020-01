20:00 Uhr

Warum Riederles Erbe im Unterallgäu eine Heimat findet

Wie die Bad Wörishofer Sankt-Lukas-Stiftung und Riederles Geschwister auf die Kritik des Historischen Vereins Burgau reagieren.

Dass die Sammlung religiöser Kunst des Burgauers Johann Riederle in der Bad Wörishofer Sankt-Lukas-Stiftung aufgeht, hat die Vorsitzende des Historischen Vereins Burgau, Irmgard Gruber-Egle, kritisiert (wir berichteten) und als schmerzlichen Verlust für Burgau bezeichnet. Darauf reagieren nun Bartholomäus Ernst von der Stiftung und die Erben des vor gut zwei Jahren verstorbenen Hans Riederle, die Geschwister Maria und Philipp Riederle. „Wir bedauern es, wenn die abgeschlossene Zustiftung der Erben von Johann Riederle zur Bad Wörishofer Sankt-Lukas-Stiftung in Burgau bei der Vorsitzenden des Historischen Vereins zu Verletzungen geführt hat“, heißt es zu Beginn der unserer Zeitung vorliegenden Stellungnahme.

Dass Gruber-Egle in der „wohlüberlegten und verantwortungsbewusst getroffenen Entscheidung der Riederle-Erben eine „Weihnachtskatastrophe“ sieht, ist für die Wörishofer Stiftung nicht nachvollziehbar.

Geschwister haben den Wunsch des Bruders erfüllt

Bereits zu Lebzeiten habe Johann Riederle den Wunsch geäußert, seine Sammlung einer Stiftung zu übergeben, und erwähnte dabei gegenüber seiner Schwester die Sankt-Lukas-Stiftung in Bad Wörishofen, die ihm von früheren Krippenschauen bekannt war. Um im Sinne des Verstorbenen zu handeln, hätten die Geschwister Riederle als Erben daher vor zwei Jahren den Kontakt mit jener der Sankt-Lukas-Stiftung aufgenommen.

„Nach langem Überlegen, einem Ringen um die beste Lösung und nach langwierigen Verhandlungen sahen sie das künstlerische Vermächtnis ihres Bruders bei der Sankt-Lukas-Stiftung in guten Händen“, schreibt Bartholomäus Ernst. Mehrere Besucher und Krippenfreunde aus Burgau, die sich die aktuelle Krippenschau der Sankt-Lukas-Stiftung angesehen hätten, „äußerten sich dahingehend, dass es die Geschwister Riederle richtig gemacht hätten, man wisse, dass die Sammlung in guten Händen sei“.

Weniger als acht Zimmer

Kritik wird in der Stellungnahme an der Vorsitzenden des Historischen Vereins Burgau – Johann Riederle war ein Gründungsmitglied – geäußert: Gruber-Egle habe den Eindruck erweckt, dass sie über bessere Kenntnisse zu den Abläufen der letzten Jahre verfüge als die Erben. Es sei unwahr, dass sich die Sammlung in Burgau in acht komplett eingerichteten und möblierten Zimmern befunden habe. „Vielmehr waren es sechs Zimmer, von denen nur vier möbliert waren.

Als nicht zutreffend bezeichnen es Ernst und die Riederle-Geschwister auch, dass etliche Telefonate hinsichtlich des Erbes und der Zukunft der Sammlung mit ihnen geführt wurden, beziehungsweise diese Telefongespräche „ineffektiv“ waren. Die Erben haben ihren Angaben zufolge ebenso wie Johann Riederle zu Lebzeiten mit dem Historischen Verein mehrfach telefoniert, mit der Bitte, die im Hause Riederle eingelagerten Sachen des Vereins abzuholen, was bis heute nicht erfolgt ist.

Finanzielle Mittel, räumliche Möglichkeiten

Anders als in Burgau existiert in Bad Wörishofen bereits seit über zehn Jahren eine gemeinnützige Stiftung, die der Aufsicht der Regierung von Schwaben unterliegt.

Um eine Stiftung ins Leben zu rufen, bedarf es großer finanzieller Möglichkeiten und auch entsprechender, geeigneter Räumlichkeiten, wie sie in Bad Wörishofen vorhanden sind. „Wir sind der festen Überzeugung, dass der Historische Verein dies in der gebotenen Zeit nicht hätte stemmen können.“

Sammlung als Einheit

Den Erben sei es vor allem darum gegangen, dass die Sammlung von Johann Riederle als eine Einheit betrachtet werde, die es zu schätzen und zu würdigen gelte. Dieses Hervorheben ist Bartholomäus Ernst zufolge bereits in der derzeit zu sehenden Sonderausstellung ein großes Anliegen gewesen. Zwei Gedenktafeln erinnern an den verstorbenen Kunstsammler und an die Bemühungen seiner Erben. Die frühere Hotelhalle zeigt Möbel und Heiligenfiguren aus der Burgauer Sammlung. Weitere einzelne Zustiftungen der Sammlung Riederle sind extra gekennzeichnet.

Im geplanten Kulturhaus, zu dem das frühere Kurhotel Bartholomäus in den nächsten Jahren umgebaut wird, ist vorgesehen, das frühere Hotelhallenbad, einen Raum von rund 150 Quadratmetern Größe, zu einem Ausstellungsraum für die Sammlung Riederle einzurichten.

Ein Intensiver Austausch zwischen Bad Wörishofen und Burgau?

Die Stiftung erwähnt erstmals, dass „ein beachtlicher Teil des Erbes von Johann Riederle an heimatnahe Einrichtungen gehen wird, die jedoch noch nicht genannt werden sollen“. Die Bad Wörishofer Sankt-Lukas-Stiftung versteht sich nach eigenen Angaben seit ihrer Gründung als eine offene Institution, die jederzeit bereit ist, Kirchengemeinden und andere öffentliche Einrichtungen, beispielsweise in Form von Leihgaben, zu unterstützen.

Letztlich gehe es der Bad Wörishofer Stiftung darum, das Erbe des christlichen Glaubens lebendig zu halten. Dazu regt die Stiftung eine Kooperation mit allen Interessierten an. „Vielleicht kann die Zustiftung aus Burgau zu einem intensiven Austausch über religiöse Kunst zwischen den Städten Burgau und Bad Wörishofen beitragen“, heißt es abschließend. (zg)

