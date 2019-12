vor 41 Min.

Warum Rudolf Köppler wieder an den Weihnachtsmann glaubte

Der Günzburger Alt-Oberbürgermeister wusste als Knirps ganz genau, dass es den gütigen, bärtigen Mann nicht gibt. Dennoch wurde er eines Besseren belehrt.

Von Rudolf Köppler

Der Winter war im Kriegsjahr 1943 schon früh gekommen. Als Großstadtkind von sieben Jahren fühlte ich den Winter auf dem Land besonders stark, die Straßen waren und blieben weiß, es gab auf dem Dorf keinen Matsch wie in Berlin. Dort hätten wir wie jedes Jahr vorher auch Weihnachten gefeiert, aber 1943 war so vieles anders.

Jede Nacht und bald auch tagsüber gab es Fliegerangriffe. Erst heulten die Sirenen, dann gingen wir in unseren Keller, und bald hörten wir die Bomben- und Luftminenabwürfe. Wenn wir nach der Entwarnung durch die Sirenen auf die Straße gingen, sahen wir, wie viele Häuser lichterloh brannten.

Kinderlandverschickung

Bald wurde bestimmt, dass alle Kinder aus der Großstadt aufs Land gebracht werden sollten. Die Kinderlandverschickung galt für alle Kinder. Die Familien wurden getrennt, viele meiner Freunde mussten weite Reisen mit der Bahn unternehmen, um dann, wie man sagte, sicherer zu sein.

Ich hatte da Glück. 50 Kilometer von Berlin weg, in Markgrafpieske, wohnten Oma und Opa, sie hatten dort einen Bauernhof. Das Dorf lag bei Fürstenwalde an der Spree. Es war gar nicht so klein, es gab zwei Lokale, eine Kirche und eine Schule. Dienstags kam immer das Wanderkino und führte nach der Wochenschau einen Film vor.

Er konnte schon mit Betonung lesen

In der Schule galt ich unter den Siebenjährigen als der Beste. In unserer Klasse mit den Sechs- bis Zehnjährigen war ich einer, der schon mit Betonung lesen konnte, das hatte ich schon in der ersten Klasse in Berlin-Kreuzberg gelernt, und deshalb musste ich oft vorlesen und dem Lehrer helfen, den Jüngeren Schreiben, Lesen und auch schon Rechnen beizubringen.

Ich war auch schon sehr aufgeklärt. Ich wusste nämlich seit fast einem Jahr, dass es keinen Weihnachtmann gab, der zum Beispiel in Berlin mit einem Sack kam und die Kinder bescherte. In Wahrheit, wusste ich, war das immer der verkleidete Vater, und wenn der Weihnachten nicht auf Heimaturlaub zuhause war, der Opa oder ein Onkel oder sonst jemand aus der Familie.

Der einzige gut beheizte Raum

Als wir uns am Abend des 24. Dezember alle in der Wohnküche, sie war der einzige Raum, der gut geheizt wurde, versammelten, beobachtete ich alle und alles ganz genau. Am Weihnachtsbaum aus dem Fichtenwäldchen meiner Großeltern wurden die Kerzen angezündet. Aber, aha, diesmal konnte kein Weihnachtsmann kommen, ich hatte alles durchschaut. Meine Eltern, die zum Heiligen Abend aus Berlin angereist waren, blieben in der Küche, ebenso Oma und Opa. Alle waren und blieben da. Mir konnte man nichts vormachen, schließlich war ich schon in der zweiten Klasse.

Ich sang also fröhlich und voll Zuversicht mit. Ich wusste ja, dass ich diesmal keine Angst mehr haben musste wie in früheren Jahren, als ich die Sache mit dem Weihnachtsmann noch geglaubt hatte. Wie hatte ich mich geängstigt. Doch ich wusste nun, dass sich immer nur jemand verkleidet hatte. Ich fühlte mich jetzt ganz sicher und sang noch kräftiger als sonst mit.

Plötzlich schlurfende Schritte im Haus

Doch während meiner kindlichen Schmettertöne hörte ich das Quietschen des Türschlosses und schlurfende Schritte, dazu das Schellen einer Glocke und den Ruf einer Stimme. Nein, das konnte doch nicht sein! Ich schaute zu den vier Erwachsenen, alle waren noch da, mehr Familie von uns gab es nicht in Markgrafpieske.

Und trotzdem kam da jemand, am Heiligen Abend! Wie war das möglich? Die Tür ging auf, und herein kam eine große Gestalt in einem roten Mantel mit Kapuze. Der Mann hatte einen langen weißen Bart und trug einen großen Sack auf dem Rücken. Ich zitterte am ganzen Körper über dieses Wunder. Das war ja doch der Weihnachtsmann, wie er früher jedes Jahr gekommen war. Ich flüchtete mich in die Arme meiner Mutter. Sie hielt mich fest, aber auch sie gab mir keine Antwort auf meinen fragenden Blick.

Gute Wünsche und Geschenke

Anscheinend hatte der Weihnachtsmann schon verstanden, dass ich mich fürchtete. Mit dunkler Stimme sagte er laut: „Fürchte dich nicht, hab’ keine Angst. Ich bringe dir gute Wünsche und Geschenke.“ Er strich mir übers Haar und streichelte mich, bis ich ruhiger wurde. Dann holte er Spielsachen aus seinem Sack, wunderschöne Dinge: ein Schuko-Auto zum Aufziehen, eine Sparkasse für Münzen und viele Bleifiguren. Ich konnte nur noch staunen, es gab ihn also doch, den Weihnachtsmann, ich hatte was ganz Falsches geglaubt.

„So, jetzt muss ich aber weitergehen, auch mich warten noch andere Kinder“, sagte er schließlich. Der Weihnachtsmann forderte uns noch auf, ein Lied zu singen, und dann ging er mit schlurfenden Schritten aus der Wohnküche in den Flur und dann durch das Hoftor.

Ich schämte mich so sehr

Mein Zittern hatte noch nicht ganz aufgehört, ich schämte mich so sehr. Ich hatte nicht an den Weihnachtsmann geglaubt, dabei gab es ihn wirklich! Eltern und Großeltern waren ja die ganze Zeit hiergeblieben, niemand konnte den Weihnachtsmann gespielt haben.

Das Schamgefühl blieb mir noch monatelang. Es war auch noch da, als mich meine Eltern wieder nach Berlin zurückholten, denn der Krieg ging wohl einem schrecklichen Ende entgegen. Ich hörte etwas von einer Invasion in der Normandie, und im Radio wurde von der Ostfront, von Ostpreußen und von Königsberg gesprochen.

Die Schulkameraden hatten Zweifel

Meine Schulkameraden in Berlin wollten mir meine Geschichte von dem wirklichen Weihnachtsmann nicht glauben. Sie meinten, dass ihn ja auch andere als Verwandte spielen könnten. Nun wurde ich doch unsicher und fragte meine Eltern. Für sie war ich wohl schon alt genug, sodass sie mich nun aufklärten, mussten wir Kinder uns jetzt, gegen Kriegsende im bedrängten Berlin, ohnehin so benehmen, als wären wir schon erwachsen.

Also: Unsere Nachbarn Grasnick am Langendamm in Markgrafpieske hatten fünf Kinder, die Töchter Anneliese, Gisela, Edeltraud, Gerda und Irmgard, alle waren älter als ich. Edeltraud hatte mich, den „hellen Jungen aus Berlin“, wie sie sagte, besonders in ihr Herz geschlossen, und so folgte sie, als sie von meinen Zweifeln an der Existenz des Weihnachtsmanns gehört hatte, der Bitte meiner Eltern und Großeltern, für mich, den Siebenjährigen, diesen Weihnachtsmann zu spielen.

Auch der Weihnachtsmann war aufgeregt

Sie tat das so überzeugend, dass mich Zittern und Scham überwältigten, die Aufführung war ein voller Erfolg gewesen. Als ich mich später bei Edeltraud bedankte, gestand sie mir, wie aufgeregt sie gewesen war, gleichzeitig aber auch bewegt und gerührt. Es war ihre erste und wohl auch einzige gespielte Rolle.

Später hat ihr das Leben mitgespielt, offenbar sehr böse. Man berichtete mir hinter vorgehaltener Hand von Eheproblemen und Erbstreitigkeiten, Anzeigen wegen Sabotage, weil das Ablieferungssoll nicht erfüllt wurde, Zwangskollektivierung und Bespitzelung durch die Stasi. Genaueres sagte man mir nicht. Ich wollte sie nicht aus den Augen verlieren, aber ich konnte nichts Näheres erfahren.

Dorfbewohner stellen sich unwissend

Jahrzehntelang durften West-Berliner nicht mehr in die sowjetische Besatzungszone und spätere DDR einreisen, und ich weiß nicht, ob und vielleicht wo sie noch lebt und wenn ja, unter welchem Namen. Die Dorfbewohner in Markgrafpieske stellten sich unwissend, als hätte es Edeltraud Grasnick nie gegeben.

Doch meine Edeltraud lebt weiter. In den Erinnerungen eines damals Siebenjährigen, dem sie eine Illusion geschenkt hat – eine Illusion, die lebendig bleibt.