vor 2 Min.

Warum Trinkwasser beste Qualität hat

Zum „Tag der Daseinsvorsorge“ am Sonntag informieren die Stadtwerke Günzburg über ihr umfangreiches Aufgabengebiet.

Am Sonntag ist Tag der Daseinsvorsorge. Noch nie gehört? Dieser findet jedes Jahr am 23. Juni statt. Deutschlandweit weisen kommunale Unternehmen an diesem Tag auf ihre Leistungen der Daseinsvorsorge hin – von Energie- und Wasserversorgung, über Abwasser- und Abfallentsorgung usw. hin. International ist der Tag als „Public Service Day“ bekannt und wird von den Vereinten Nationen ausgerufen. Deshalb informieren auch die Stadtwerke Günzburg in einer Mitteilung über ihre Leistungen und Aufgaben.

Was ist Daseinsvorsorge? Täglich nehmen Bürger grundlegende Dienstleistungen ihrer Kommune in Anspruch, ganz selbstverständlich und ohne groß nachzudenken, welcher Aufwand dahinter steckt und was erforderlich ist, um all diese Leistungen zur Verfügung zu stellen. Im Alltag werden die Leistungen der Daseinsvorsorge oft als selbstverständlich wahrgenommen. Dieser Tag soll dazu anregen, diese Grundleistungen der Stadtwerke und der Kommune bewusster zu erleben und wahrzunehmen.

Aus elf Brunnenanlagen wird gefördert

Die Stadtwerke Günzburg fördern jedes Jahr rund 2,3 Millionen Kubikmeter Wasser aus elf Brunnenanlagen zu den zwei Aufbereitungsanlagen. Dort wird das Wasser mit Sauerstoff angereichert, Eisen und Mangan entfernt. Durch ihr 160 Kilometer langes Wasserleitungsnetz leiten die Stadtwerke Günzburg jeden Tag rund 8000 Kubikmeter Trinkwasser und versorgen die Bürgerinnen und Bürger sowie die Industrie- und Gewerbebetriebe der Stadt mit dem wichtigsten Lebensmittel. Es unterliegt strengen Kontrollen. „So stellen wir sicher, dass unser Trinkwasser immer in allerbester Qualität aus dem Hahn kommt und bedenkenlos getrunken werden kann“, sagt Johann Stelzle, Vorstand der Stadtwerke.

Darüber hinaus entsorgen die Stadtwerke jährlich circa 3,5 Millionen Kubikmeter Abwasser und Niederschlagswasser über das 170 Kilometer lange Kanalnetz. In der Kläranlage werden das häusliche und gewerbliche Schmutzwasser und das Niederschlagswasser gereinigt. „Wir entsorgen das anfallende Abwasser zuverlässig, wirtschaftlich und nachhaltig. Damit das auch in Zukunft funktioniert, investieren wir jährlich rund zwei Millionen Euro in den Erhalt und die Erneuerung der Abwasserinfrastruktur“, erläutert Stelzle.

Stadtwerke betreiben auch das Waldbad

Daneben betreiben die Stadtwerke das Waldbad. Auch ein Teil der Daseinsvorsorge. Rund 80000 Menschen im Jahr finden Entspannung und Erholung in dem beliebten Bad. Die Leistungen der Kommunalen Unternehmen erstrecken sich auch auf viele weitere Dienstleistungen wie den öffentlichen Nahverkehr, die Telekommunikation und auf die Strom- und Wärmeversorgung. „Alles in allem Leistungen, die täglich in Anspruch genommen werden und ohne die unser Leben nicht funktionieren würde.“

Der Tag der Daseinsvorsorge soll die Bürger animieren, diese Leistungen bewusster wahrzunehmen und auch sorgsamer mit Umwelt und Natur umzugehen.

Themen Folgen