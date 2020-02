Warum der Georg vom Ichenhauser Brunnen stürzte

Plus Was mit der Ichenhauser Figur jetzt passiert und warum der Absturz auch etwas Gutes hat.

Ein besonderes Schaustück ist derzeit im Erweiterungsbau des Ichenhauser Rathauses zu sehen. Wer mag, kann dort der Figur, die sonst auf der Säule des Kriegergedächtnisbrunnens in der Mitte der Stadt steht, auf Augenhöhe begegnen – genauer gesagt, dürften die meisten wohl eher auf den im Volksmund sogenannten heiligen Georg herunterschauen, denn die Figur ist mit etwa 1,40 Meter Höhe überraschend klein und zierlich, wenn man ihr direkt gegenübersteht.

Dass das überhaupt möglich ist, liegt an einem Missgeschick. Als am Ichenhauser Marktplatz der große Weihnachtsbaum abgebaut wurde, verhedderte sich ein Seil oder ein Kabel in der Brunnenfigur, zog wohl „einen Tick“ daran, wie Bürgermeister Robert Strobel sagt, und Georg ging zu Boden. Massive Beschädigungen hat er dabei nicht erlitten, lediglich ein wenig roten Abrieb von dem Adventskranz, der den Brunnen geschmückt hatte, kann man an der Bronzefigur entdecken. Und das Schwert ist ein bisschen verbogen, aber es hat wahrscheinlich bei dem Absturz den Kopf des heiligen Georg geschützt.

Zum heiligen Georg gehört gar kein Schwert

Wobei – Georg, der Drachentöter mit einem Schwert? Zum heiligen Georg gehört kein Schwert, sondern eine Lanze, mit der er den Drachen ersticht. Genau genommen ist der heilige Georg also gar kein Georg, wohl aber ein Kämpfer gegen das Böse. Stadtarchivarin Claudia Madel-Böhringer kennt die Historie dazu bestens. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte man im Ichenhauser Stadtrat intensiv über ein Denkmal, eine Gedächtnisstätte für die Kriegsopfer nachgedacht. Der Friedhof schien nicht der passende Ort, mitten in die Stadt sollte die Gedächtnisstätte.

Die Säule am Kriegergedächtnisbrunnen ist derzeit leer. Bild: Irmgard Lorenz

Juden und Christen, die damals noch friedlich in der Stadt zusammenlebten, spendeten großzügig Geld dafür. „Es war den Menschen ein Anliegen, ein Gedenken für die Söhne der Stadt im Herzen der Stadt zu schaffen“, sagt die Stadtarchivarin. Der Stadtrat einigte sich 1919 darauf, einen Brunnen zu errichten. Am Marktplatz sollte er stehen, dort war auch genügend Platz für Gedenkfeiern, denn erst mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt 1976 rückte der Brunnen etwas näher zum Gasthaus Weißes Ross.

Bildhauer Jakob Rudolph hat die Figur erschaffen

Geschaffen hat die Figur der 1887 in Behlingen geborene akademische Bildhauer Jakob Rudolph (gestorben 1964), der mit seinem Entwurf des achteckigen Brunnens den Wettbewerb für das Denkmal gewonnen hatte. Am 11. Oktober 1925 wurde das Mahnmal enthüllt. Es habe allgemein Zustimmung gefunden bei den Bürgern, so heißt es in der Stadtchronik, zumal es „sich wohltuend von dem schon bald zur Gewohnheit gewordenen Thema des sterbenden Kriegers“ unterschied. Der heilige Georg hieß damals noch „der Kämpfer“, sagt die Stadtarchivarin, und dieser symbolisierte den Kampf gegen das Böse.

Dem sollte der Kämpfer aber bald selber zum Opfer fallen, denn ebenso wie die Kirchenglocken wurde auch die Bronzefigur im Zweiten Weltkrieg eingezogen und eingeschmolzen. „Metallspende“ wurde diese Art der Rohstoffgewinnung damals genannt. Damit die Ichenhauser ihren Kämpfer nicht allzu schmerzlich missen mussten, fertigte der aus der Umgebung stammende Spenglermeister Georg Berger eine kunstvolle Nachbildung der Brunnenfigur aus Zinkblech an. Diese stand bis in die 1970er-Jahre hinein auf der Brunnensäule.

Wunsch nach Figur aus Bronze wurde laut

Madel-Böhringer spricht voller Bewunderung vom überaus großen handwerklichen Geschick des Spenglermeisters. Seine Brunnenfigur steht heute wohlverwahrt im Depot des Stadtarchivs, sie wurde bei Gelegenheit schon ausgestellt.

Die kunstvolle Nachbildung aus Zinkblech von Georg Berger. Bild: Irmgard Lorenz

Nach dem Zweiten Weltkrieg war bei den Menschen in Ichenhausen der Wunsch gewachsen, wieder eine aus Bronze gegossene Figur auf dem Brunnen zu haben. Die Stadt hatte das von Bildhauer Jakob Rudolph geschaffene Gipsmodell kaufen können, so war ein Nachguss möglich, der 1976 im Zug der Umgestaltung des Marktplatzes als Ersatz für den Zinkblech-Georg auf die Säule des Brunnens gehoben wurde. Am Brunnenbecken wurden damals auch die Inschriften geändert, sie werben jetzt für Frieden und Versöhnung.

Ob die Brunnenfigur ihren Namen wohl von Spenglermeister Georg Berger bekommen hat? Oder ist es einfach der ihr zu Füßen liegende Drache, der die Ichenhauser aus der Figur des Kämpfers einen heiligen Georg machen ließ? Es sei auch nicht mehr so „en vogue“ gewesen, vom Feind und von Kämpfern zu sprechen, sagt die Stadtarchivarin, die Menschen hätten den Blick mehr auf freundschaftliche Beziehungen zwischen den Nationen gerichtet.

Gedenken an die Opfer der Kriege ist für Bürgermeister Robert Strobel wichtig

In diese Richtung denkt auch Bürgermeister Robert Strobel, der den Brunnen meistens als „Kriegergedächtnisbrunnen“ bezeichnet und nicht die Kurzform „Kriegerbrunnen“ verwendet. Durch Begegnungen mit den Partnergemeinden in Frankreich habe er gelernt, wie wichtig das Gedenken auch an die Opfer des Ersten Weltkriegs den Franzosen ist, sagt Strobel. Dass vor zwei Jahren Abordnungen aus der italienischen Partnerstadt Valeggio und den französischen Partnergemeinden Changé und St. Germain le Fouilloux am Kriegergedächtnisbrunnen gemeinsam mit Bürgern aus Ichenhausen der Kriegsopfer gedachten, habe ihn tief beeindruckt.

Auch sie haben gestaunt, dass der heilige Georg doch recht zierlich ist: Stadtarchivarin Claudia Madel-Böhringer und Bürgermeister Robert Strobel. Bild: Irmgard Lorenz

Aber der Bürgermeister verbindet mit dem Brunnen nicht nur die Assoziation von Krieg und von Aussöhnung. Dass der Brunnen von Ehrenamtlichen durch „neue Gestaltungen“ unter einem anderen Blickwinkel belebt wird, freue ihn, sagt Strobel. Als bunt geschmückter Osterbrunnen stehe er für Lebensfreude und Lebenskraft, als überdimensionaler Adventskranz für die Erwartung von Weihnachten. So sei der Brunnen auch heute noch „mit dem alltäglichen Leben verbunden“, sagt die Stadtarchivarin, und: „Was sich verändert, das überlebt.“

Figur hat hauptsächlich Rostflecken am Kopf

Damit der heilige Georg auf dem Kriegergedächtnisbrunnen in Ichenhausen auch die nächste Zeit überlebt – in fünf Jahren jährt sich die feierliche Enthüllung des aus Bürgerwillen entstandenen Mahnmals zum 100. Mal – braucht er jetzt aber erst einmal ein bisschen Hilfe. Noch unerklärlich ist, woher die Rostflecken kommen, die die Bronzefigur hauptsächlich am Kopf hat. Die Stadt ist schon in Kontakt mit dem Landesdenkmalamt, damit ein geeigneter Restaurator gefunden wird. Das Schwert muss auch wieder ausgerichtet werden. Und dann hat sich durch den Sturz der Brunnenfigur auch gezeigt, dass die Bolzen für die Verankerung mit der Brunnensäule stark verrostet sind.

Bürgermeister Strobel gewinnt dem Malheur beim Christbaumabbau etwas Positives ab. „Im Nachhinein muss man froh sein“, sagt er, denn der Schaden an der Figur halte sich in Grenzen und was noch wichtiger sei: Kein Mensch sei durch den Absturz zu Schaden gekommen. Bis die Bronzefigur restauriert und wieder auf dem Brunnen verankert wird, können die Ichenhauser dem Kämpfer im Bürgerbüro der Stadt so nah kommen wie sonst nie.