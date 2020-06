17:30 Uhr

Warum dieses Streetfood-Festival ein besonderes ist

Plus Auf dem Günzburger Volksfestplatz gibt es bis Sonntag Essen aus Imbisswagen. So reagieren Anbieter und Besucher auf die Veranstaltung in Corona-Zeiten.

Von Peter Wieser

Keine Bands, kein Kinderschminken und auch keine Hüpfburg. Anstatt der sonst 30 Food Trucks und Stände sind es nur 15. Food Trucks? Früher hätte man Imbisswagen dazu gesagt, aber es ist ja auch ein Streetfood-Festival und kein Imbiss-Festival. Am Eingang steht eine ganze Reihe an Ordnern parat, es gibt Desinfektionsmittelspender und auf dem Gelände selbst gilt eine Einbahn-Regelung.

Trotzdem: Das Streetfood-Festival auf dem Günzburger Volksfestplatz ist etwas Besonderes: Es ist in ganz Deutschland eine der ersten größeren Veranstaltungen, die wieder stattfinden darf. Stefanie Keller vom Veranstalter Rocking High aus Günzburg erzählt vom Streetfood-Festival im Februar in Haßloch. Richtig gut sei das gewesen, bei Sonnenschein und 15 Grad. Dann war Pause – wegen Corona. Das ist bitter, nicht nur für den Veranstalter, sondern auch für die Anbieter, von denen einige die Events von Rocking High begleiten.

Speisen zum Abholen überbrückten die Zeit nur ein wenig

Manche sind regelmäßig auf Messen oder Konzerten in ganz Deutschland präsent. Einer ist Manfred Kinzel aus Thannhausen, der in Haselbach das Restaurant Moosburg betreibt. Seit zwei Jahren ist er mit dem Food Truck unter anderem auch mit Rocking High auf Tour. Sein Renner ist der Bavarian Hot Dog, aber auch die Burger kommen gut an. Die Zeit während der vergangenen dreieinhalb Monate habe man mit Speisen zum Abholen und mit dem Food Truck bei Firmen in Leipheim oder Mindelheim etwas überbrücken können. „Wir sind sehr, sehr froh, dass die Veranstaltung stattfinden kann“, sagt Kinzel.

Ein gutes Stück davor, auch die Anbieter müssen entsprechende Abstände untereinander einhalten, befindet sich Jo’s Philly Cheese Steak. „Wir freuen uns, dass es ein bisschen weitergeht“, sagen Johanna und Tuncay aus Treuchtlingen. Drei Monate lang hätten sie zu Hause nur renoviert. Ihre Variationen, wie Roastbeef mit selbst gemachter Käsesoße, Bacon und Pilzen, haben sie vor dem Truck präsentiert. „Find’ ich gut, man sieht, wie die Sachen aussehen“, meint eine Besucherin.

Bei diesem Essen steckt Leidenschaft dahinter

Ganz schnell wird klar: Burger ist nicht gleich Burger und Street Food nicht gleich Street Food. Da steckt Leidenschaft dahinter, wie beim Stand von Büffel Bill Streetfood, wo es saftige Premium-Burger aus Büffelfleisch mit Büffelmozzarella im Brioche-Bun gibt. „Im Vordergrund muss der Genuss stehen“, betont Dietmar aus Mitterfels bei Straubing, der an seinem Cocktail-Truck das komplette Programm anbietet. Die Kunden hätten gegessen und beendeten das Ganze mit einem schönen Cocktail, alkoholisch oder nicht alkoholisch.„Einmal woanders sein“, nennt es Familie Richter aus Röfingen, die sich gerade genüsslich ihre Burger schmecken lässt. „Endlich einmal wieder raus und sich richtig durchessen“, freuen sich auch Sarah aus Gundelfingen und Matze aus Schnürpflingen.

Ungewöhnliche Kreationen gibt es beim Streetfood-Festival auf dem Günzburger Volksfestplatz. Bild: Peter Wieser

Durchprobiert haben sich ebenfalls Madelaine und Samuel aus Gundremmingen, die gerade eine Spiralkartoffel verspeisen. Mal etwas anderes und es sei gut, dass das Festival wieder stattfinden kann. Es sei ja nirgends etwas los gewesen. Die Maskenpflicht finden sie nicht schlimm, die sei völlig in Ordnung. Das sieht Vivien am Stand, wo Valentina aus Düsseldorf holländische Dutch Poffertjes, dickere kleine Pfannkuchen mit Früchten oder Schokocreme und Puderzucker anbietet, genauso. „Mit der Maske fällt zumindest nicht auf, wenn man sich mit Nutella verschmiert hat“, sagt sie lachend.

Nach dem Besuch werden die Tische direkt desinfiziert

Abgelegt werden dürfen die Masken nur zum Essen. Dafür stehen etwa hundert Tische bereit und die doppelte Anzahl an Bänken, damit von den maximal zugelassenen 400 Besuchern gleichzeitig jeder einen Platz findet. Auch dort wird explizit auf das Einhalten der Abstände hingewiesen. Nach dem Verlassen werden die Tische umgehend desinfiziert – die Arbeit von Christina, bewaffnet mit Desinfektionsmittel und Handschuhen. Gegen Abend könnten es schon so mehrere Hundert Tische sein, die sie desinfiziert habe, sagt sie lachend.

Die Besucher verhalten sich äußerst diszipliniert: Abstände werden eingehalten, auch vor den Food Trucks und den Ständen, Platz ist genügend vorhanden. Die Arbeit der Ordner, die in Zweiergruppen toujours auf dem Gelände ihre Runde drehen, besteht darin, dass sie lediglich Präsenz zeigen. Am Ausgang müssen die Besucher die Kärtchen, die sie beim Betreten des Geländes erhalten haben, mit Namen, Adresse und Telefonnummer versehen, abgeben. Eine Vorbeugemaßnahme, um die Infektionskette zurückverfolgen zu können, sollte es tatsächlich zu einer Infektion kommen.

Gut 1500 Menschen sind am Donnerstag dabei gewesen

Am Donnerstag haben über den Tag verteilt gut 1500 Menschen das Festival besucht. Mit der App, mit der die aktuelle Besucherzahl ersichtlich sei, hätten sich gegen Abend maximal zwischen 360 und 390 Besucher auf dem Gelände aufgehalten. Am Eingang habe keiner warten müssen, sagt Stefanie Keller. „Es war ein schöner Auftakt, es gab nichts zu beanstanden. Wir freuen uns und auch die Anbieter freuen sich, dass trotz der derzeitigen Situation die Veranstaltung stattfinden kann.“

Geöffnet ist auch an diesem Samstag, 13., und am Sonntag, 14. Juni, jeweils von 12 bis 21 Uhr.

