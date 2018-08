vor 43 Min.

Warum flogen zwei Flugzeuge so nah übereinander?

Zwei Maschinen sind am vergangenen Freitagabend über den Landkreis geflogen, und zwar in unmittelbarer Nähe übereinander. Was es damit auf sich hatte.

Von Philipp Wehrmann

Eine Leserin aus Rettenbach hat sich an unsere Redaktion gewandt und gefragt, was der Grund für dieses ungewöhnliche Manöver war. Ihr Sohn, Stefan Weilbach, hat das Ereignis auf einem Handyfoto festgehalten.

Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt das Luftfahrtamt der Bundeswehr: Bei einem der Flugzeuge handelte es sich um einen Tanker vom Typ DC-10 der niederländischen Luftwaffe. Dieser betankte ein anderes Luftfahrzeug in einer Höhe von 6400 Metern. Weitere Informationen gab die Luftwaffe dazu nicht heraus.

