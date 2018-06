07.06.2018

Warum im Mai weniger Gäste ins Bad kamen

Bis April waren Besucherzahlen positiv

Ausgerechnet im vergangenen Monat sind die Besucherzahlen im Leipheimer Gartenhallenbad eingebrochen. Bis dahin (Januar bis April 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum) war die Zahl der Gäste gestiegen – auf 50980. Das entspricht einer „erfreulichen Steigerung“ von 1396 Gästen oder 2,8 Prozentpunkten, teilte der Geschäftsstellenleiter des Zweckverbandes und zugleich Kreiskämmerer, Gernot Korz, mit. Allerdings liegt der mit Stichtag Ende Mai bei 61628. Das sind 836 Gäste weniger, wenn man damit die ersten fünf Monate des abgelaufenen Jahres vergleicht – ein Minus von 1,3 Prozentpunkten.

Der Grund für diesen Rückgang lässt sich im Bad selbst finden. Eine undichte Heizungsleitung führte im April zu einem größeren Wasserschaden in der Sauna. Gleichzeitig wurde im Duschbereich der Sauna ein weiterer Wasserschaden festgestellt, die im Zusammenhang mit einer defekten Armatur steht.

Wegen der Reparaturarbeiten musste die Sauna – für viele ein wichtiger Grund zum Besuch des Bades – im Mai geschlossen werden. Zwar wird aller Voraussicht nach ein großer Teil des entstandenen Schadens in Höhe von 40000 Euro durch die Versicherung ersetzt. Darin enthalten ist jedoch nicht der Ausfall von Eintrittsgeldern. Der Zweckverband geht von bis zu 15000 Euro aus, die nicht eingenommen worden sind.

In der Nacht zum 8. Mai wurde das Gartenhallenbad in Leipheim außerdem Ziel eines Einbruchs. Verschiedene Gegenstände seien entwendet worden, teilte Korz am Mittwoch den Zweckverbandsmitgliedern mit. Der Sachschaden wird mit rund 3000 Euro beziffert.

Die drei letzten Wochen im September hat das Freizeitbad voraussichtlich geschlossen. Ursache sind die alle zwei Jahre notwendigen Revisionsarbeiten.

Zu diesem Zeitpunkt wird bereits ein junger Mann aus Ichenhausen seine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe aufgenommen haben. Er hat inzwischen die Zusage für den Ausbildungsplatz erhalten – und musste auch vorschwimmen. Das war ein Teil des „Eignungstests“.

Wer auf die reguläre Saisonkarte des Günzburger Waldbades noch 35 Euro aufzahlt, kann mit der „Familienkarte plus“ auch das Hallenbad in Leipheim in der diesjährigen Sommersaison bis 9. September benutzen. (ioa)

