Warum in Burgau das Weihwasser aus der Kübelspritze kommt

Am Samstag wurden bei der Freiwilligen Feuerwehr Burgau drei Fahrzeuge und Geräte gesegnet. Der Segen kam jedoch nicht aus dem Weihwasserkessel, sondern mit Burgaus evangelischem Pfarrer Peter Gürth (pumpend) und Stadtpfarrer Simon Stegmüller (spritzend).

Gleich drei Fahrzeuge und Geräte der Freiwilligen Feuerwehr erhalten in Burgau auf einmal den Segen. Und das auf nicht ganz gewöhnliche Art.

Von Peter Wieser

Ohne ein Arbeiten Hand in Hand und die Hilfe Gottes, die eine solche Technik ermögliche, wäre der Dienst am Mitmenschen innerhalb einer Gemeinschaft nicht möglich, meinten Burgaus katholischer Stadtpfarrer Simon Stegmüller und der evangelische Pfarrer Peter Gürth.

Dann erteilten sie am Samstag gleich drei Fahrzeugen und Geräten der Freiwilligen Feuerwehr Burgau den christlichen Segen: Dem neuen Mannschaftstransportfahrzeug, dem Gerätewagen Lüfter sowie der erst vor kurzem in Dienst gestellten Drehleiter. Der Segen kam jedoch nicht, wie sonst üblich, aus dem Weihwasserkessel, sondern ebenfalls Hand in Hand und zur Überraschung der Gäste – Pfarrer Gürth pumpend und Pfarrer Stegmüller spritzend – aus einer Kübelspritze.

Optimale Ausrüstung ist die Grundlage

Eine optimale Ausrüstung sei nicht nur die Grundlage für die Sicherheit in einer Gemeinde, sondern auch für die der Aktiven der Wehr, betonte Burgaus Bürgermeister Konrad Barm.

Dem schloss sich Kommandant Hans-Peter Merz an: Eine moderne technische Ausstattung sei im Hinblick auf den Einkaufspreis, zwar kostbar, wäre aber nutzlos, wenn es keine Bürgerinnen und Bürger gäbe, die sich aktiv in den Dienst am Nächsten stelle.

Auch Rauch aus Tiefgaragen wird abgesaugt

Knapp 40000 Euro hat das Mannschaftstransportfahrzeug gekostet, rund 162000 Euro waren für das Fahrzeug mit dem Großraumlüfter angefallen, der in kürzester Zeit nicht nur ein Entrauchen mit Überdruck ermöglicht, sondern auch das Absaugen von Rauch aus Tiefgaragen, das Niederschlagen von Gefahrgut sowie eine Brandbekämpfung mit Wassernebel und einer Wurfweite von etwa 80 Metern.

Bei der Beschaffung dieses Fahrzeugs hatten sich Industriebetriebe aus Burgau und Umgebung mit 41500 Euro und der Landkreis mit 30000 Euro beteiligt. Mit Kosten in Höhe von rund 700000 Euro, die vom Freistaat mit knapp 250000 Euro und vom Landkreis mit 112500 Euro bezuschusst wurden, übertrifft die neue Drehleiter die Einsatzmöglichkeiten der bisherigen 28 Jahre alten um ein Vielfaches: Mit einer weitaus höheren Belastung ist mit dieser unter anderem nun ein Anfahren über Dachgiebel, die liegende Rettung über Dachfenster wie auch ein Rollstuhltransport möglich. Die Segnung der drei Fahrzeuge stand mit dem anschließenden Aktivenfest auch im Zeichen der Mitglieder der Wehr und deren Familien.

Besuch und Gegenbesuch

Eine kleine Delegation der Partnerfeuerwehr Burgau-Burgauberg aus der Partnergemeinde Burgau in der Steiermark war ebenfalls in die Markgrafenstadt gekommen. Dort hatte vor zwei Wochen die Einweihung des neusanierten Feuerwehrhauses stattgefunden, bei der auch die Burgauer Wehr mit einer 25 Mann und Frau starken Truppe zu einem Besuch vertreten war.

