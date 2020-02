06:49 Uhr

Warum in Wasserburg Bäume weichen müssen

In dieser Woche sind Rodungsarbeiten bei Wasserburg. Was das mit anstehenden Bauprojekten an der GZ 18 zu tun hat.

Das Staatliche Bauamt Krumbach wird dieses Jahr die Kreisstraße GZ 18 im Bereich von Wasserburg ausbauen. Dafür müssen in dieser Woche einige Bäume gefällt werden, wie die Behörde mitteilt.

Demnach wird die Kreisstraße zwischen Wasserburg und Bubesheim und die Ortsdurchfahrt von Wasserburg ausgebaut. Am östlichen Ortsausgang werden außerdem zwei Bauwerke erneuert und es wird eine Querungshilfe errichtet. Im gleichen Zug erneuern die Stadtwerke Günzburg die Wasserleitung in der Ortsdurchfahrt. Und die Stadt Günzburg erneuert die Gehwege. Zu guter Letzt wird als Gemeinschaftsmaßnahme von Landkreis und Stadt an der Kreuzung mit der Ortsstraße eine Ampel nachgerüstet, um hier das Einbiegen sicherer zu gestalten.

Zu nah am Straßenrand

Wegen der Verbreiterung der Straße für die Querungshilfe müssen in Vorbereitung für die Baumaßnahme sechs Bäume gefällt werden, die aktuell zu nah am Straßenrand stehen. Auch für die Arbeiten an den Bauwerken müssen Bäume weichen, da hier für die verbesserte Unterhaltung Böschungstreppen angelegt werden sollen.

Es ist noch nicht abschließend klar, welche Teile der Baumaßnahme 2020 und welche 2021 stattfinden. Dennoch sei die Rodung der Bäume jetzt erforderlich, da diese naturschutzrechtlich nur bis Ende Februar möglich seien und ansonsten bis zum nächsten Winter gewartet werden müsste.

Als Ausgleich für die gefällten Bäume wird im Zuge der Baumaßnahmen eine Streuobstwiese neu angelegt. (zg)

