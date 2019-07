vor 55 Min.

Warum man im Schulmuseum auch über Geld sprechen darf

Im Schulmuseum in Ichenhausen wurde eine neue Interaktive Ausstellung eröffnet.

Von Irmgard Lorenz

Nein, Donald Duck war nicht in Ichenhausen, und auch sonst hat sich bei der Eröffnung der Ausstellung „Wie viel ist genug? Reden wir über´s Geld!“ niemand in die mit Cent-Stücken gefüllte rote Badewanne gelegt. Aber es war für viele Gäste verlockend, in die kupferglänzende Masse zu greifen und die Hände einmal voller Geld zu haben.

Nach hörenswerten musikalischen Darbietungen von Johanna Reichl (Flöte) und Anna Koch (Gitarre) und einführenden Worten von Museumsleiterin Johanna Haug und Ichenhausens Bürgermeister Robert Strobel genossen die etwa 50 Gäste im Untergeschoss des Museum-Neubaus einen sommerlichen Abend mit Getränken, Häppchen und Gesprächen – auch über das sonst wenig partytaugliche Thema Geld.

"Eines der letzten Tabus in unserer Gesellschaft"

Von einer „Ausstellung über eines der letzten Tabus in unserer Gesellschaft“ sprach Johanna Haug, die den Kontakt zum Vorarlberg Museum geknüpft und die ursprünglich zum 30-jährigen Bestehen der Schuldnerberatung in Vorarlberg entstandene Ausstellung ins Schulmuseum nach Ichenhausen geholt hat.

Der Blick auf die der Ausstellung zugrunde liegende Idee zeigt also schon, wie ambivalent das Thema Geld sein kann. Nur wenige Menschen auf der Welt könnten in Geld baden wie die Comic-Figur Donald Duck, denn Geld und Reichtum sind in unserer Welt extrem ungleich verteilt. Das zeigt eine große Schautafel eindrucksvoll, die dennoch nicht mit Informationen überfrachtet ist.

Siebtklässler der Mittelschule Ichenhausen haben mit ihrem Klassenleiter Reinhold Lindner einen Vergleich über unterschiedliche Preisniveaus von Konsumgütern erarbeitet, und so erfahren Ausstellungsbesucher, dass beispielsweise eine Portion Pommes frites in Ichenhausen für 2,50 Euro zu haben ist, in den USA 2,70 Euro kostet und in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, immerhin vier Euro. Auch Liebhaber von Schokolade leben in Ichenhausen am billigsten. Mit 95 Cent geben die Mittelschüler den Preis für eine Tafel Schokolade in Ichenhausen an, umgerechnet 1,48 Euro kostet sie in den USA und stattliche 3,65 Euro in Abu Dhabi.

Besucher können selbst aktiv werden

Die kleine, aber feine Ausstellung im Untergeschoss des Bayerischen Schulmuseums will aber nicht nur informieren und vielleicht nachdenklich machen, sondern sie lädt die Besucher an vielen Stellen ein, selber aktiv zu werden. Damit ist übrigens nicht in erster Linie die von Johanna Haug als „Mitmachstation“ angepriesene Holzbox gemeint, in die Besucher der ohne Eintrittsgebühr zugänglichen Ausstellung Münzen oder Scheine werfen können...

Da wären zum Beispiel die von Martin Wieland in Sachen Technik gestaltete Hörstation, die irgendwie ein bisschen an die Telefonzellen vergangener Tage erinnert oder das Mobile, das Ausstellungsbesucher schon bei der Eröffnung eifrig mit umgangssprachlichen Bezeichnungen für Geld erweitert haben. Solche Angebote zeigen, dass die von Theresia Anwander und Daniela Egger in Vorarlberg konzipierte Austellung im besten Sinne ein unterhaltsames Lehrstück ist.

Wer würde nicht gerne mal einen Blick in anderer Leute Geldbeutel werfen? Dank einer bunten Fotowand ist auch das in der Ausstellung möglich. Ihr Wissen über Geld prüfen können große und kleine Ausstellungsbesucher mit einem kleinen Quiz – wer weiß denn schon auf Anhieb, wie lange ein Zehn-Euro-Schein durchschnittlich hält, wie viel Taschengeld neunjährige Kinder pro Woche bekommen oder ob es wirklich stimmt, dass alte D-Mark-Münzen zu Baustahl eingeschmolzen worden sind?

Geöffnet ist die Ausstellung bis zum 16. Februar 2020

So könnte die Ichenhauser Ausstellung „Wie viel ist genug? Reden wir über‘s Geld“, für die Johanna Haug und Iris Hildensperger die Konzeption erarbeitet haben und Karen Steifensand die grafische Gestaltung besorgt hat, bis zum letzten Öffnungstag am 16. Februar 2020 ein echter Besuchermagnet werden, kurzweilig und informativ, durchaus auch unterhaltsam und nicht zuletzt optisch ansprechend dank der Gestaltung mit viel Naturholz. Und die Fingernägel des Museumsteams, die beim Auspacken von immerhin 1500 Rollen mit Ein-und Zwei-centstücken schon ein wenig gelitten haben, werden sich erholen. Die Badewanne voller Geld ist jedenfalls eine Wucht. Man muss sich ja nicht unbedingt hineinlegen.

