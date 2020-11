12:16 Uhr

Warum plötzlich in Günzburg der Strom weg war

Der Stromausfall begann am Donnerstag kurz vor 20 Uhr in Teilen Günzburgs, in Denzingen und Reisenburg. Worin der Fehler liegt und was nun getan wird.

Von Till Hofmann

Wer am Donnerstagabend wenige Minuten vor 20 Uhr in Günzburg in der Nähe der Polizeiinspektion unterwegs war, stand auf einmal im Dunkeln. Im östlichen Teil der 21.000-Einwohner-Stadt gingen um 19.53 Uhr die Lichter aus. Von dem Stromausfall waren auch die Stadtteile Denzingen, Reisensburg sowie einige Anwesen nordöstlich des Stadtgebiets betroffen – insgesamt schätzungsweise rund 2200 Haushalte, wie der Stromversorger Lechwerke (LEW) AG am Freitag auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte.

Wir hatten online bereits am Donnerstag vor 21 Uhr darüber berichtet, dass es in Teilen Günzburgs keine Elektrizität mehr gab. die Ursache war kurz nach dem Zwischenfall noch nicht bekannt. Inzwischen können die LEW sagen, woran es lag, dass plötzlich das Licht und der Fernseher ausging: Der Netzbetreiber LEW Verteilnetz (LVN) geht davon aus, dass es sich um einen Folgefehler der Störung vom Dienstag handelt (wir berichteten in der Donnerstagsausgabe). Die bei solchen Störungen auftretenden höheren Belastungen im örtlichen Leitungsnetz können auch Kabel in Mitleidenschaft ziehen, bei denen bisher keine Defekte aufgetreten sind.

Störung trat an einem Kabel in Reisensburg auf

Konkret trat am Donnerstagabend eine Störung auf einem Kabel der 20 kV-Mittelspannung in Reisensburg auf. Der Defekt löste eine entsprechenden Schutzvorrichtung im Umspannwerk Günzburg aus, wodurch dann mehrere Mittelspannungskabel automatisch vorübergehend spannungslos geschaltet wurden.

Die diensthabenden Ingenieure der Netzleitstelle in Augsburg sowie der Bereitschaftsdienst der LVN-Betriebsstelle Burgau begannen umgehend mit der Wiederherstellung der Stromversorgung. Durch Umschaltungen im Netz wurden die Haushalte ab 20.15 Uhr schrittweise wieder mit Strom versorgt, bis 20.45 Uhr waren fast alle Haushalte wieder am Netz.

Länger dauerte die Wiederherstellung der Stromversorgung bei den Aussiedlerhöfen nordöstlich von Günzburg. Hier musste die Versorgung über ein Stromaggregat gesichert werden. Gegen Mitternacht waren auch diese Gebiete wieder mit Strom versorgt.

Mittelspannungskabel im Gebiet Günzburg werden nun untersucht

Aktuell läuft die Lokalisation des Fehlers des defekten Kabels in Reisensburg, danach wird die Leitung repariert. Das teilt LEW-Sprecher Ingo Butters mit. Bisher waren auf dem Kabel in Reisensburg keine Störungen aufgetreten. In den nächsten Wochen wird die LVN-Betriebsstelle Burgau alle Mittelspannungskabel im Gebiet Günzburg, auf denen es in den vergangenen Tagen Versorgungsstörungen gab, noch einmal eingehend untersuchen. Es soll festgestellt werden, ob größere Auswechslungen notwendig sind. (mit zg)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen