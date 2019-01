Was 2019 auf den Landkreis Günzburg zukommt

haben bereits angekündigt, dass sie 2020 nicht mehr kandidieren wollen – unter anderem Walter Sauter (Bubesheim) und Ernst Walter (Kötz). Gewählt wird dieses Jahr auch: Im Mai steht die Europawahl an.

Wichtige Entscheidungen für 2020 stehen an: Im nächsten Jahr sind Kommunalwahlen in Bayern. Gesucht wird deshalb bereits dieses Jahr unter anderem ein oder mehrere potenzielle Nachfolger für Landrat Hubert Hafner . Auch einige Bürgermeister im

Ein großer Wurf ist den Veranstaltern des Bezirksmusikfests 2019 bei ihrer Programmgestaltung gelungen: In Ellzee tritt die bekannte Band La Brass Banda auf. Der Kartenvorverkauf läuft bereits auf Hochtouren.

„Günzburg macht Schlagzeilen“ – unter diesem Titel gibt es dieses Jahr zwei Stadtführungen in der Großen Kreisstadt. Gästeführer

und GZ-Redakteurin Rebekka Jakob werfen gemeinsam mit den Teilnehmern am 5. Mai und 17. Juli einen Blick auf die vergangenen 70 Jahre in der Stadtgeschichte und erzählen dabei von den großen Schlagzeilen und den kleinen Aufregern, die darüber in der Günzburger Zeitung standen.