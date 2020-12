23.12.2020

Was 2020 das Günzburger Land bewegt hat

Blicken Sie mit unserer Zeitung auf dieses ungewöhnliche Jahr zurück. Und gewinnen Sie!

Fast ist es geschafft: Noch eine gute Woche, dann gehört das Jahr 2020 der Vergangenheit an. Die meisten von uns dürften froh ein, dass es vorbei ist. Denn seit März beherrscht uns das Dauerthema „ Corona“. Leider wird die Pandemie mit dem Jahreswechsel nicht vorbei sein. Aber mittlerweile sind Impfstoffe entwickelt und ist der erste von ihnen EU-weit zugelassen worden. Das lässt hoffen.

Mit Ihnen wollen wir heute zurückblicken auf ein ungewöhnliches Jahr, das wir in Wort und Bild im Landkreis Günzburg begleitet haben. Der Jahresrückblick, der dieser GZ-Ausgabe beiliegt, führt uns noch einmal vor Augen, was wichtig war im Günzburger Land. Viele Stunden hat der frühere GZ-Redaktionsleiter Walter Kaiser investiert, gesichtet und eine Auswahl der Ereignisse getroffen, die wir heute in der Beilage präsentieren. Sie werden sehen: Es war längst nicht alles Corona. Aufmerksames Lesen lohnt sich. Denn dann ist es ein Leichtes, auf das richtige Lösungswort unseres Gewinnspiels zu kommen und mit ein wenig Glück zu gewinnen. Wie es funktioniert, erfahren Sie ebenfalls im Jahresrückblick Ihrer Günzburger Zeitung. (gz)

