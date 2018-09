vor 37 Min.

Was Erika Schram mit Romy Schneider gemeinsam hat

Die Günzburger Gedichte-Autorin hat eine besondere Verbindung zu der berühmten Schauspielerin.

Von Peter Wieser

Sie feiere am gleichen Tag Geburtstag wie Romy Schneider, erklärt Erika Schram aus Günzburg schmunzelnd. Nur mit dem Unterschied, dass sie eigentlich zehn Jahre älter sei, als es die 1982 verstorbene Schauspielerin heute wäre. Am heutigen Sonntag feiert Erika Schram ihren 90. Geburtstag.

„Ich bin eine hundertprozentige Günzburgerin“, sagt die Jubilarin. Erika Schram ist eine geborene Welzhofer – ihr Vater war der Besitzer der Günzburger Hirschbrauerei. Nach dem Besuch der sechsten Gymnasiumklasse bei den „Englischen Fräulein“ habe sie anschließend beim Dossenberger-Gymnasium ihr Abitur gemacht, erzählt sie. Anschließend habe sie in Weihenstephan Brauereiwesen studiert und später mit ihrem Mann Wolfgang, der Diplom-Brauerei-Ingenieur war und den sie oft und gerne bei der Jagd begleitet habe, die Brauerei übernommen.

Erika Schram schreibt seit vielen Jahren Gedichte. Sie handeln von ihrer bayerischen Heimat, von Günzburg, aber auch von persönlichen Dingen – Gedichte, die von Herzen kommen und ihre Liebe zu Bayern, zu Günzburg und zu ihrer Heimat ausdrücken. Mit 84 Jahren hat sie übrigens ein kleines Gedichtbüchlein mit dem Namen „Und herrlich schmeckt mir frisches Brot“ herausgegeben. Der Verleger sei damals von einer Passage in einem ihrer Gedichte so angetan gewesen, dass er diese sogleich für den Titel des Büchleins verwendet habe, erzählt sie und lacht. Die Zeichnungen darin stammen übrigens von ihrer Tochter. Erika Schram hat sich auch viel mit Geschichte befasst und verfügt über außergewöhnliche Geschichtskenntnisse inklusive der Jahreszahlen. „Ich bin ein positiver Mensch und ich bin aufgeschlossen“, bezeichnet sich Erika Schram.

Genau so wird sie auch ihren Geburtstag feiern – und zwar gleich mit mehreren Festen: Am heutigen Sonntag findet zunächst die Geburtstagsfeier zusammen mit der Familie, mit ihrer Tochter und einem Enkel und vielen Verwandten statt. Die Verwandtschaft komme von überall her, denn die „Tante Erika“ sei ganz einfach der Mittelpunkt der Familie, und damit sei auch Günzburg stets die zentrale Anlaufstelle, freut sich Erika Schram. Feiern wird sie später auch mit Freunden, dann wird es noch eine weitere Feier mit ihren Bridgespielern geben. Bridge? Richtig, Erika Schram spielt nämlich seit 40 Jahren Bridge, auch heute noch und regelmäßig drei Mal die Woche. „Ich gehe überall hin und unternehme viel mit Freunden“, sagt die Jubilarin. Mit ein bisschen Stolz blicke sie schon auf die 90 Jahre. „Man muss einfach positiv sein und das Leben lieben“, fügt sie hinzu.

