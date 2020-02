vor 41 Min.

Was Gerd Mannes zu sagen hat

Gerd Mannes will neuer Landrat in Günzburg werden. Der Landtagsabgeordnete der AfD erklärt im Video, warum ihn die Bürger am 15. März 2020 wählen sollen.

Der AfD-Politiker ist einer der Landratskandidaten, die am Donnerstag an der Podiumsdiskussion unserer Zeitung teilnehmen.

Jeder der fünf Landratskandidaten besuchte in den vergangenen Tagen unsere Redaktion. Zu den Bewerbern zählt auch Gerd Mannes von der Alternative für Deutschland (AfD). An alle Politiker wurde dieselbe Aufgabe gestellt: Sie hatten rund 30 Sekunden Zeit, um auf den Punkt zu bringen, warum genau sie der richtige Kandidat für dieses kommunale Amt sind, das im Landkreis Günzburg zum ersten Mal nach 24 Jahren wieder neu besetzt wird.

Alle Landratsanwärter können Sie am kommenden Donnerstag, 13. Februar, im Forum am Hofgarten live erleben. Die Podiumsdiskussion beginnt um 19 Uhr. Haben Sie eine Frage an einen bestimmten Kandidaten? Dann her damit. Schicken Sie vorab eine E-Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de, Stichwort: Landratswahl 2020. (gz)

