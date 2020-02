09.02.2020

Was Hans Reichhart zu sagen hat

Hans Reichhart will neuer Landrat in Günzburg werden. Der ehemalige CSU-Minister erklärt im Video, warum ihn die Bürger am 15. März wählen sollen.

Der CSU-Politiker ist einer der Landratskandidaten, die am Donnerstag an der Podiumsdiskussion unserer Zeitung teilnehmen.

Am Donnerstag wird klarer, wer den Landkreis Günzburg wie führen möchte. Dann kommen die fünf Landratskandidaten von CSU, Grünen, AfD, SPD und Die Linke zu Wort und schildern ihre Pläne – während des Wahlpodiums der Günzburger Zeitung und der Mittelschwäbischen Nachrichten in Kooperation mit der Volkshochschule Günzburg.

Wer ist den Menschen sympathisch? Wer weiß, wovon er spricht? Wer ist der geeignetste Landrat? Diese Fragen können vermutlich am besten die Gäste im Laufe des Abends beantworten. Die Veranstaltung im Günzburger Forum am Hofgarten beginnt um 19 Uhr, das Gebäude wird um 18 Uhr geöffnet. Karten für die Veranstaltung gibt es keine, denn Eintritt wird nicht erhoben.

700 Plätze gibt es im Forum am Hofgarten

Umso wichtiger ist es, rechtzeitig vor Ort zu sein, um einen der über 700 Plätze zu ergattern. „Unser Podium soll ein Fingerzeig für die Landkreisbevölkerung bei ihrer Wahl am 15. März sein“, sagt GZ-Redaktionsleiter Till Hofmann, der gemeinsam mit Stellvertreter Michael Lindner den Abend moderieren wird.

Einen Vorgeschmack auf das, was am Donnerstag live ist, können sich Interessierte im Netz holen. Jeder Kandidat ist in einem etwa 30 Sekunden langen Videoclip zu hören und zu sehen. Nach Rudolf Ristl (Die Linke), Max Deisenhofer (Grüne) und Gerd Mannes (AfD) wendet sich diesmal der frühere Bau- und Verkehrsminister Hans Reichhart an die Wählerinnen und Wähler. Er sagt, warum er Landrat werden möchte und – noch wichtiger für ihn – warum ihn die Menschen wählen sollen. (zg)

