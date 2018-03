05:00 Uhr

Was an (Oster-)hasen fasziniert

Warum Kinder und Züchter nicht nur zu den Feiertagen an den Tieren ihre helle Freude haben. Ein Besuch bei Kaninchenliebhabern.

Von Wolfgang Kahler

Er ist weich, süß und angenehm auf den Arm zu nehmen: So beschreibt die elfjährige Anna-Lena die Faszination des österlichen Symboltiers schlechthin: des Osterhasen. Mit dem häuslichen Vertreter der Langohren befassen sich in Deutschland 130000 Züchter mit noch mehr Rassekaninchen. Den typischen Osterhasen wiederum gibt’s nur in der freien Natur – aber der Bestand nimmt ab.

Die Suche nach den leckeren Eiern, die der Osterhase versteckt hat: Dieser österlichen Brauch hält wohl bei fast jedem die Erinnerung an Kindheitstage wach. Die Ursprünge gehen auf das 17. Jahrhundert zurück. Der Osterhase wird erstmals von Mediziner Georg Franck von Franckenau 1682 erwähnt. Darin geht es um den Brauch, dass der Osterhase in Oberdeutschland, Pfalz und Elsass sowie einigen Teilen von Westfalen die Eier in Gärten im Gras und Gesträuch versteckt. Die Verbindung des christlichen Osterfestes mit dem Ei als Symbol und dem Hasen stammt aus dem Mittelalter. Die Verbindung zum Eierbrauch ist unklar, kann aber mit der Hasen-Fruchtbarkeit und dem Frühling verbunden werden. In Deutschland werden Eier teils vom Ostfuchs gebracht, in Thüringen vom Storch, in Böhmen vom Hahn.

Und viele Kinder wünschen sich nichts sehnlicher als eines der weichen, sanften Kuscheltiere als Spielkameraden. Auch Anna-Lena ist ein Kaninchen viel lieber als ein Hund. Sie hatte selbst schon zwei dieser possierlichen Hoppelmänner; kein Wunder, ist doch ihr Opa Hans Konrad seit mehr als 30 Jahren Chef des Kaninchenzuchtvereins B338 Jettingen-Scheppach. Zusammen mit 21 weiteren Vereinen gehört er zum Kreisverband Augsburg mit weit über 1200 Kaninchen, die auf Leistungsschauen gezeigt und prämiert werden.

Kaninchen waren ein wichtiger Fleischlieferant

Der Bestand an Zuchtkaninchen ist wie bei den Hasen in freier Wildbahn zurückgegangen. Das hat aber nichts mit Abschüssen zu tun. Vielmehr war das Kaninchen noch vor und nach dem Zweiten Weltkrieg Fleischlieferant für die Landbevölkerung oder Städter mit Schrebergärten, weiß Georg Hitzler aus Villenbach im Kreis Dillingen, einer von circa acht Züchtern im B338. Die Haltung von Kaninchen ist nicht besonders aufwendig: „Es ist ein ruhiges Haustier und verhältnismäßig pflegeleicht“, weiß Hitzler, denn die Kaninchen seien in der Regel schon reinlich. Während die Mümmelmänner früher meist mit Küchenresten gefüttert wurden, denn das Tier gilt als guter Abfallverwerter, überwiegt heute die Versorgung mit Fertigfutter.

Nach wie vor ist aber auch Heu ein wichtiger Bestandteil der Nahrung. Eines der größten Rassekaninchen, der Deutsche Riese, bekommt circa 90 Gramm pro Tag. Im Vordergrund der Züchter steht heute nicht mehr die wirtschaftliche Vermarktung des Tieres, sondern die optimale Präsentation auf den Ausstellungen auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene. Hitzler war mit seinen Zuchtkaninchen – derzeit leben in seinen Ställen 21 Tiere – unter anderem auch mit Erfolg auf der Bundesleistungsschau vertreten.

Vor Ostern steigt die Nachfrage deutlich an

Die Bewertung der Rassekaninchen erfolgt in sieben Punkten durch speziell geschulte Preisrichter. Sie prüfen Gewicht, Körperform wie Typ und Bau, das Fellhaar, dessen Zustand, Farbe, Unterwolle und den Pflegezustand und vergeben dafür Punkte. Ausstellungstiere haben durchaus einen Wert: So können Burgunder zwischen 60 bis 80 Euro und die Riesen durchaus bis 250 Euro einbringen. Diese Kaninchen werden dann in der Regel weiter zur Zucht verwendet. Während in der Natur der Nachwuchs bei den Feldhasen mehrfach im Jahr kommen kann, bestimmt der Züchter selbst, wie oft ein Weibchen wirft. Unter Kaninchen können wie bei allen Haustieren schon mal Krankheiten vorkommen, meist fütterungsbedingt, weiß Züchter Hitzler.

Seiner Feststellung nach steigt regelmäßig vor Ostern die Nachfrage nach den niedlichen Mümmelmännern deutlich an: Dann nämlich kommen viele Kaninchen als lebende Geschenke ins Haus. Aber erst wenn so ein Tier da ist, merken die Familien, dass damit auch Arbeit verbunden ist. Und wenn das Interesse nachlässt, werden die Kaninchen nicht selten wieder zurück gebracht – oder, noch schlimmer, einfach ausgesetzt. In freier Wildbahn haben die Langohren freilich keine Überlebenschance, sie sehen Fuchs oder Marder nicht als tödliche Feinde an. Da hat es der normale Osterhase schon besser, der hoffentlich reichlich leckere Eier und andere Naschereien zum Fest bringt.

