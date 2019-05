12:00 Uhr

Was aus dem Bohnackergebäude in Burtenbach wird

Das ehemalige landwirtschaftliche Anwesen in Burtenbach soll in Teilen abgerissen und umgebaut werden.

Von Adalbert Zimmermann und Heike Schreiber

Die Gemeinde Burtenbach ist einem neuen Dorfgemeinschaftshaus einen Schritt näher gekommen. In seiner jüngsten Sitzung diskutierte der Rat lang und kontrovers über den Um- und Rückbau des alten Bohnackergebäudes, in dem künftig das Bürgerzentrum untergebracht werden soll. Am Ende entschieden sich die Räte für die kompaktere der zwei vorgestellten Varianten.

Bereits Ende 2014 hat sich der Marktgemeinderat erstmals mit einem Dorferneuerungskonzept auseinandergesetzt. Im vergangenen Juli wurde dieses Konzept abgeschlossen, im Oktober entschied sich der Rat dann, mit dem sogenannten Bohnackergebäude als Startobjekt zu beginnen.

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen, das die Gemeinde bereits vor Jahrzehnten erworben hat, da der Inhaber mit seinem Hof ausgesiedelt ist. Während der vordere Teil des Anwesens, der einstige Wohntrakt, seit Jahren nicht mehr bewohnt ist und lediglich als Rumpelkammer der Gemeinde dient, hatte die Dorfgemeinschaft den hinteren Teil, die ehemaligen Stallungen, genutzt für Veranstaltungen, etwa für das Maibaumfest, das Weinfest und für Faschingsveranstaltungen. Auch der jährliche Weihnachtsmarkt findet rund um das Bohnackerhaus statt.

Architekt ist Manfred Lux, der auch für die Rathaussanierung zuständig war

Wie das 28 Meter lange und zwölf Meter breite Gebäude umgebaut werden könnte, stellte Architekt Manfred Lux aus Neusäß im Rat in zwei unterschiedlichen Varianten vor. Nachdem er bereits für den Rathausumbau verantwortlich gewesen ist, soll er auch den Umbau des Bohnackergebäudes in die Hand nehmen. Wie Lux in der Sitzung erklärte, soll zum einen die historische Substanz des Altbaus mit einem Gewölbe erhalten werden und darüber ein neuer Zweckbau entstehen. Variante eins sieht ein 39 Meter langes und 17 Meter breites Gebäude vor, das ein Erd- und ein Obergeschoss hat und über ein hohes Dachgebälk verfügt. Die zweite Variante, für die sich der Rat entschied, ist Kempfle zufolge kompakter, lediglich 24 Meter lang und sieht eine zweigeschossige Holzkonstruktion vor.

Im ersten Obergeschoss soll die Bibliothek einziehen, die bis jetzt in der alten Schule untergebracht ist. Im zweiten Obergeschoss ist ein größerer Mehrzweckraum für Vereine vorgesehen. Der Außenbereich soll großzügig begrünt werden und Platz bieten für Dorffestivitäten. Die Kosten schätzt Kempfle grob auf etwa zwei Millionen Euro. Geht es nach ihm, soll bis zum Sommer der Bauantrag eingereicht werden. Im Dezember könnte dann vorerst zum letzten Mal der Weihnachtsmarkt rund um das Bohnackergebäude stattfinden, bevor Anfang 2020 mit dessen „sanftem Teilabriss“ begonnen wird.

Kritik: Kosten von zwei Millionen Euro sind zu hoch

Auf eine Bauzeit wollte sich Kempfle noch nicht festlegen. Marktgemeinderat Sebastian Rommel sah das Ganze jedoch kritisch. Mit Kosten von zwei Millionen Euro ist das Projekt in seinen Augen überdimensioniert. „Grundsätzlich bin ich nicht gegen das Dorfgemeinschaftshaus, aber eine Nummer kleiner hätte auch ausgereicht“, lautete sein Urteil.

Bürgermeister Kempfle hingegen vertrat die Meinung, das Projekt nicht an den Kosten scheitern zu lassen, zumal mit Kostenzuschüssen von bis zu 70 Prozent gerechnet werden könne. Der Marktgemeinderat hat sich dann mit großer Mehrheit für eine der vorgestellten Varianten entschieden.