Die Redaktion hat Weihnachtspost bekommen. Mit einer großen Botschaft. Aber lesen Sie selbst.

Haben Sie von Weihnachten schon etwas bemerkt? Na ja, der graue Winterstart über dem Landkreis Günzburg mit den Begleitern Wind und Regen nimmt selbst Bing Crosby etwas von seiner Glaubwürdigkeit, wenn er mit sonorer Stimme aus dem Radio „White Christmas“ singt und damit ein Versprechen abgibt, das nur noch selten in Erfüllung geht. Auch dieses Weihnachten ist nicht damit zu rechnen – es sei denn, irgendein Zipfel des Landkreises Günzburg läge auf 2000 Metern Höhe. Derartiges ist bislang nicht bekannt.

Die Feier der Geburt Jesu ist zu einem komischen Fest geworden. Es ist eine der wenigen Gelegenheiten für die Pfarrer, in voll besetzten Kirchen über Gott und die Welt zu sprechen. Vor und nach Weihnachten sind die Gottesdienste nicht minder spannend. Aber vielleicht stellt sich ja dann jenes besondere Christmetten-Gefühl nicht ein.

Weihnachten, das ist irgendetwas zwischen dem vielgewünschten besinnlichen Fest und einem Konsumrausch, der erst die Kassen in den Geschäften und den Internetshops jauchzen lässt und dann den Paketzustellern Beine macht.

Eine große Botschaft von Rio Reiser

Zweimal im Jahr, das fällt den Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion regelmäßig auf, scheint die Welt auch ohne Klimaerwärmung aus den Fugen zu geraten: vor den Sommerferien und vor Weihnachten. Denn alles muss offenbar bis zum Urlaub und bis zur Bescherung erledigt sein, als ob es kein Morgen gäbe. Die Alltagshektik dreht hohl. Bis dahin haben trainierte Weihnachtssportler bereits fünf Nikolausfeiern, acht Weihnachtsessen – ob mit der Firma oder dem Kegelklub – und zwölf Besuche des Weihnachtsmarkts mit obligatorischem Aufenthalt am Glühweinstand hinter sich gebracht.

Was bleibt übrig an Weihnachten 2018? Unter anderem diese Weihnachtspost der Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth, die unsere Zeitung erreicht hat. Vorne auf der Karte ist folgender Text aufgedruckt: „Du sagst, Du willst die Welt nicht ändern, und ich frag mich, wie machst Du das nur? Du bist doch kein Geist in der Flasche und Du bist auch kein Loch in der Natur. Denn nach jedem Schritt, den Du gehst, und nach jedem Wort, das Du sagst, und nach jedem Bissen, den Du isst, ist die Welt anders als sie vorher war. Du sagst, Du willst die Welt nicht retten, das ist alles ne Nummer zu groß. Und die Weltenretter war’n schon oft da, nur die meisten verschlimmbesserten bloß. Und doch fragt mich jeder neue Tag, auf welcher Seite ich steh. Und ich schaff’s einfach nicht, einfach zuzusehen wie alles den Berg runtergeht.“

Es ist der Text eines Liedes von Rio Reiser, für den die Grünen-Politikerin Roth einst als Managerin tätig war. Und: Es ist eine große Botschaft.

