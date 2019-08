vor 54 Min.

Was das Günzburger Jobcenter leisten kann

Die Einrichtung im Landratsamt Günzburg ist eine von zehn in ganz Bayern. Die kommunale Ebene ist hier allein verantwortlich. Die kurzen Wege versuchen die Fachleute vor Ort für ihre Kundschaft zu nutzen.

Langzeitarbeitslose und Migranten gehören zu den Klienten des Kommunalen Jobcenters im Landratsamt Günzburg. Drei Fälle einer gelungenen beruflichen Arbeitsintegration werden hier geschildert – und auch welche Möglichkeiten Arbeitgeber haben. Alles hat sich so abgespielt, die Namen der Beteiligten sind abgekürzt oder verfremdet.

Arbeitgeber können für die nicht nur geringfügige Beschäftigung von Leistungsberechtigten der Grundsicherung, die trotz vermittlerischer Unterstützung durch das Kommunale Jobcenter seit mindestens zwei Jahren arbeitslos sind, durch Zuschüsse zum Arbeitsentgelt gefördert werden. Der Zuschuss beträgt im ersten Jahr 70 Prozent, im zweiten Jahr 50 Prozent des zu berücksichtigenden Arbeitsentgelts. Es besteht, anders als bei Eingliederungszuschüssen, keine Nachbeschäftigungspflicht des Arbeitgebers.

Fallmanager unterstützen "arbeitsmarktferne Personen"

Der Gesetzgeber beabsichtigt mit der Förderung, dass auch arbeitsmarktfernen Personen durch Arbeitgeber vor Ort neue Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt geboten werden. Fallmanagerinnen und Fallmanager unterstützen den Arbeitsintegrationsprozess durch Beratung und Unterstützung vor Ort bei der Arbeit und im Wohnumfeld des Beschäftigten. Vorzeitige Abbrüche der Arbeit können so meist vermieden werden.

Heike N. aus dem Landkreis Günzburg befindet sich seit Mai 2019 in der Förderung. Sie konnte in den vergangenen beiden Jahren auf dem örtlichen Arbeitsmarkt keine passende Beschäftigung finden, war gesundheitlich angeschlagen und infolge dessen leistungsgemindert. N. hatte früher als Fachberaterin in einem Baumarkt und später als Anzeigenverkäuferin und Kundenbetreuerin gearbeitet. Sie bemühte sich und erhielt auch zeitweise Rehabilitationsleistungen durch die Deutsche Rentenversicherung.

Motiviert und engagiert

Ihre Fallmanagerin schätzte sie als motiviert und engagiert ein, N. konnte sich dennoch in der Konkurrenz um einen Arbeitsplatz mit Anderen nicht behaupten. Durch Vermittlung des Jobcenters erhielt sie ab Mai 2019 einen Arbeitsplatz als Büroangestellte bei einem hiesigen Träger der Wohlfahrtspflege. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind mit der ausgeübten Tätigkeit sehr zufrieden.

Selbst bei guter Arbeitsmarktlage und sehr geringer Arbeitslosenquote gelingt es langzeitarbeitslosen, arbeitsmarktfernen Personen nur schwer, einen für sie passenden Arbeitsplatz zu finden. Seit 2019 gibt es neue Chancen für Langzeitleistungsbezieher zur Teilhabe am Arbeitsmarkt.

100 Prozent Lohnkostenzuschuss

Das Jobcenter kann Arbeitgeber mit Lohnkostenzuschüssen von 100 Prozent für die Dauer von zwei Jahren fördern (insgesamt für einen Zeitraum von fünf Jahren), wenn Arbeitgeber einen Langzeitleistungsbezieher sozialversicherungspflichtig beschäftigen. Nach Ablauf der zwei Jahre sinkt die Förderquote jährlich um zehn Prozent auf bis zu 70 Prozent im fünften Jahr. Die Arbeitsvertragsdauer ist frei vereinbar und kann auch unter zwei Jahren liegen.

Bestandteil einer solchen Förderung ist eine intensive ganzheitliche Unterstützung durch einen Fallmanager des Jobcenters (so genanntes Job-Coaching). Dieses Coaching erfolgt mit möglichen neuen Arbeitnehmern schon vor Arbeitsaufnahme. Die 50-jährige alleinstehende Sonja F., wohnhaft im nördlichen Landkreisgebiet, bezog vom Jobcenter bereits seit Mai 2012 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Ihr Leistungsbezug war zwischenzeitlich nur kurzfristig unterbrochen. Es gelang ihr auch bei intensivster Unterstützung ihrer Fallmanagerin nicht, auf dem Arbeitsmarkt neu Fuß zu fassen, obwohl sie eine Qualifikation als Schwesternhelferin hatte.

Gesundheitliche Probleme und Schicksalsschläge

F. hatte vielfältige gesundheitliche Probleme, hinzu kamen Schicksalsfälle im persönlichen Umfeld. Nach intensiver Vorbereitung gelang es der Frau mit Unterstützung ihrer Fallmanagerin, an dem Projekt zur Teilhabe am Arbeitsmarkt teilzunehmen.

Sie erhielt eine Beschäftigung in einem Lebensmittelbetrieb. Die Beteiligten sind guten Mutes, dass es sich um eine dauerhafte Erwerbsintegration handeln wird. Aktuell befinden sich zwei Personen im Landkreis in einer solchen Förderung, zwei weitere haben Aussicht auf eine Stelle.

Informationen für interessierte Arbeitgeber gibt es beim Arbeiterservice des Kommunalen Jobcenters (Telefon 08221/95-565 und -566 oder E-Mail: ags.jobcenter@landkreis-guenzburg.de).

700 Migranten beziehen Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Im Jobcenter des Landkreises Günzburg beziehen rund 700 Migranten Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Darunter befinden sich etwa 50 Prozent Kinder und Jugendliche Das Jobcenter sichert den Lebensunterhalt und unterstützt nachhaltig alle Bemühungen zur Integration dieses Personenkreises in Arbeit.

Das Kommunale Jobcenter in Günzburg ist als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende seit dem Jahr 2012 verantwortlich für die Sicherung des Lebensunterhalts und die Integration in Arbeit aller Personen und Familien aus dem Kreisgebiet, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können und die diese Leistungen nachfragen.

Einige der Vorteile eines Kommunalen Jobcenters benennt Leiter Ralf Schreyer:

Standardmäßig einen persönlichen Ansprechpartner vor Ort, auch ohne Terminvereinbarung.

Leistet Chancengleichheit bei Vermittlung von kurz- und langzeitarbeitslosen Personen.

Die arbeitsmarktpolitische Steuerung richtet sich flexibel an den Bedürfnissen vor Ort aus (keine Zentralbindung).

Verfügt über und nutzt leistungsfähige kommunale Strukturen und Netzwerke.

Im Kreis Günzburg ist die Arbeitslosigkeit gering, sie liegt gegenwärtig unter zwei Prozent. Im Jobcenter sind 400 Personen arbeitslos gemeldet. Gegenüber 2005, der Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende, sind das weniger als ein Drittel der damaligen Zahl.

m Kreisgebiet sind rund 52 500 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, Ende 2010 waren es etwa 44 000. Das entspricht einer Zunahme von 19 Prozent. Bemerkenswert ist die Zunahme ausländischer Beschäftigter. Die Zahl stieg von Ende 2010 bis Ende 2018 von 3400 auf 7800, also um fast 130 Prozent. Bei den Deutschen lag der Zuwachs bei knapp zehn Prozent.

Der 30 Jahre alte, in Syrien geborene S. H., verheiratet, drei Kinder unter sechs Jahren – davon zwei in Deutschland geboren – war im Herbst 2015 nach Deutschland eingereist und erhielt seinen Wohnsitz im Landkreis Günzburg. Er und seine Familie sind als Flüchtlinge anerkannt. H. absolvierte mit Unterstützung von Arbeitsverwaltung und Jobcenter mit viel Fleiß hier eine Ausbildung zum Mechatroniker und konnte seine Ausbildung im Frühjahr 2019 erfolgreich abschließen.

Begleitung während der gesamten Zeit

Der Ausbildungsbetrieb übernahm ihn. Er und seine Familie sind hier gut integriert, Hartz-IV-Leistungen beziehen sie jetzt keine mehr. Ein Fallmanager unterstützte die Familie während der gesamten Zeit mit Rat und Tat.

Dies ist nur Beispiel einer gelungenen Erwerbsintegration eines Flüchtlings. Die Integrationsquote von Flüchtlingen ist im Landkreis Günzburg laut Jobcenter-Leiter Ralf Schreyer gut. Sie übersteigt sogar die entsprechende Quote für deutsche Staatsangehörige. 138 Syrer sind nach den neuesten Statistiken der Bundesagentur für Arbeit im Bereich der Grundsicherung sozialversicherungspflichtig beschäftigt, vor zwei Jahren waren es erst 39. (zg)