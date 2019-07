12:00 Uhr

Was das Staatliche Bauamt für Artenvielfalt im Kreis tut

Die Behörde will die Straßennebenflächen schonender pflegen. Auftakt der Daueraktion war jetzt in der Nähe von Leinheim.

Es summt und brummt auf den breiten Böschungen der Staatsstraße 2510 zwischen Leinheim und Kleinanhausen. Schmetterlinge tingeln von einer Blüte zur anderen, dicke Käfer sitzen auf großen weißen Blütendolden und flinke Vögel fliegen die Flächen an, um Sämereien zu naschen oder ein paar der Insekten zu erhaschen – als Futter für ihre späte Brut.

Der Reichtum an Blüten und Insekten findet sich hier nicht zufällig. Bereits seit mehreren Jahren verwendet das Staatliche Bauamt Krumbach, zuständig für die Bundes-, Staats- und Kreisstraßen in den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm sowie für Bundes- und Staatsstraßen im Kreis Dillingen, bei der Neueinsaat von Straßennebenflächen artenreiches, gebietsheimisches Saatgut mit einem hohen Anteil an Blumen und Kräutern.

Doch man muss noch deutlich mehr tun als richtiges Saatgut zu verwenden, um dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ gerecht zu werden und die Artenvielfalt wiederherzustellen, schreibt das Bauamt.

Zufahrten an Staats- und Bundesstraßen waren im Fokus

Dieser Verantwortung ist sich das Staatliche Bauamt Krumbach nach eigenen Worten bewusst. Schon Jahre vor dem Volksbegehren hat das Bauamt für größere Flächen im Bereich von Zufahrten an Staats- und Bundesstraßen mit interessierten Landwirten Pflegeverträge geschlossen, die eine extensive Flächenpflege mit Abräumen des Schnittguts vorsahen.

Nun soll auch entlang geeigneter Strecken die Pflege deutlich schonender werden. Damit begonnen wurde in dieser Woche an der Ausbaustrecke zwischen Günzburg und Burgau. Weitere, für diese Art der Pflege geeignete Flächen sollen zukünftig in allen drei Landkreisen des Staatlichen Bauamts Krumbach folgen. Geeignet hierfür sind vor allem die Streckenabschnitte mit hohen Straßenböschungen oder breiteren Straßennebenflächen.

Unterstützung beim Maschinenring

Unterstützung bei der Pflege an der Staatsstraße 2510 findet das Staatliche Bauamt dabei vom Maschinenring. Dieser ist angerückt mit einem ferngesteuerten Motormäher mit Doppelmessermähbalken und Bandrechen, der das Mähgut über Böschungen und auch etwas unebene Flächen zusammenführt, sodass es abgeräumt werden kann. Die eingesetzten Geräte wurden speziell zur insektenschonenden Mahd von Grünflächen angeschafft. Bisher wurden alle zu mähenden Flächen entlang der Straßen im Zuständigkeitsbereich Staatlicher Bauämter in Bayern mit einem Mulchmäher geschnitten.

Diese Mähgeräte, dazu zählen auch die typischen, in den Hausgärten eingesetzten Rasenmäher, sparen zwar Zeit und damit Geld, sie haben aber auch entscheidende Nachteile. So töten dem Bauamt zufolge rund 90 Prozent der Insekten und Wirbellose, da ihnen nicht rechtzeitig die Flucht gelingt. Die im Bereich der Staatsstraße 2510 eingesetzten Geräte verrichten ihre Arbeit anders: Das Doppelmessermähwerk setzt nur an einer Stelle der Stängel einen Schnitt. Dass dies die meisten Tiere überleben, ist direkt während der Mahd zu beobachten. Viele der flugfähigen Insekten erheben sich aufgeschreckt, aber unverletzt in den Himmel.

Die Mahd wird zeitlich versetzt

Damit die Arten weiterhin Futter finden, setzt das Bauamt auf eine abschnittweise und zeitlich versetzte Mahd. Somit stehen immer Blüten als Nektar- und Pollenspender zur Verfügung. Hinzu kommt, dass ein kleiner Teil der Blühflächen ungemäht über ein bis drei Jahre bestehen bleibt. So können sich Eier, Larven und Raupen entwickeln und Tiere unter Halmen oder in hohlen Stängeln überwintern. Nur dadurch wird ihre Fortpflanzung und ihr Überleben gesichert. (zg)