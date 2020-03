16:24 Uhr

Was dem Rad hilft, nutzt auch dem Sportler beim Alpen-Cross

Die Teilnehmer an der Alpenüberquerung des DAV Günzburg lernen, wie und warum ein perfektes Bike die Leistung beeinflusst. Für Sabine Schneider ist da einiges neu.

Von Sabine Schneider

Bike-Fitting? Eigentlich passt doch alles an meinem Rad. Da und dort mal ein kleines Zipperlein – was soll’s: Nur die Harten kommen in den Garten. Aber dass nach so einem Bike-Fitting keine Finger und Zehen mehr einschlafen, der Po nicht mehr brennen und auch der Rücken nicht mehr schmerzen soll, lässt uns zwölf Teilnehmer am Alpen-Cross des DAV Günzburg ganz konzentriert zuhören. Dazu noch die Info, dass die Leistung durch ein perfekt passendes Rad gesteigert werden kann und wir sind zu 150 Prozent dabei. Und ich kann für mich schon wieder eine neue Ausrede erfinden: Wahrscheinlich liegt es nur am fehlenden Bike-Fitting, dass ich mich auf dem Bike immer sooo anstrengen muss ...

Das Bike-Fitting findet im Laden von Joachim Saiko in Günzburg statt. Der Hammer, was es da an technischen Geräten für so ein Fitting gibt. Und natürlich muss auch ein „Opfer“ her. Unser zweiter Guide Mario Kästner stellt sich Saiko zur Verfügung. Dickes Lob an ihn. Irgendwie bin ich schon froh, dass er das macht. So ein paar Witze können wir uns ja nicht verkneifen…

Kästner wird gedehnt, seine Fußsohlen werden erkundet und dann heißt es: „Die Hände zum Himmel!“. Er nennt noch einige Daten rund um seine Fitness/Gesundheit, und irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss zu Joachim bald „Herr Doktor Saiko“ sagen.

Es gibt sogar Thermo-Sohlen

Beim Bike-Fitting geht es darum, das Rad richtig einzustellen (Höhe/Sitzposition), den richtigen Sattel und auch die richtigen Schuhe zu finden. Mir war zum Beispiel ganz neu, dass es auch für Radschuhe Thermo-Sohlen gibt, die dem Fuß angepasst werden – ähnlich wie bei Skischuhen.

Und immer wieder wird alles ausgewertet. Wie auf einer kleinen Raum-Station. Echt Wahnsinn, was man mit dem Bike-Fitting alles verbessern kann.

So, und der Einzige, der jetzt keine Ausrede mehr für schlechte Leistungen beim Biken hat, ist unser (sowieso schon super-fitter) Mario Kästner. Der sitzt jetzt wie neu auf dem Rad.

Ach ja, zum Thema Leistung: Bald geht es los mit dem Spinning. Schaun mer mal, wie wir uns da quälen müssen.

