00:33 Uhr

Was die Gewerkschaften bewegt

Die Veranstaltung in Günzburg sieht der DGB als Ergänzung zum Johannisempfang der IHK

„Wir sind die Stimme für gute Arbeit, soziale Sicherheit und nachhaltige Wirtschaft im Landkreis“, stand auf den Plakaten, die den Biergarten beim Günzburger Forum am Hofgarten dekorierten. Darunter spielten die Deffinger Trottoirmusikanten zum 22. Günzburger DGB-Biergartentreff auf. Ortsvereinsvorsitzende Helga Springer-Gloning bezeichnete die Veranstaltung als „unsere Ergänzung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Johannisempfang der IHK in Wettenhausen“.

Sie erläuterte mit einem Beispiel das Selbstverständnis des DGB. „Wir begrüßen, dass das Thema Klimaschutz inzwischen eine zentrale Rolle in der politischen Diskussion einnimmt und halten es für erfreulich, dass sich viele Jugendliche in dieser Diskussion engagieren.“ Aufgabe der Gewerkschaften sei, darauf zu achten, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Arbeitsplätze durch den Strukturwandel wegfallen werden, nicht in der „sozialen Gosse landen“, sondern dass für diese und deren Familien sozial verträgliche Alternativen entwickelt werden.

Günter Frey, der Bevollmächtigte der IG-Metall Neu-Ulm/Günzburg, die stellvertretende DGB-Kreisvorsitzende Gabi Brenner und Helga Springer-Gloning (Verdi) beleuchteten kurz aktuelle Themen aus Sicht der örtlichen Gewerkschaften. Günter Frey machte deutlich, dass die IG-Metall und die dort organisierten Beschäftigten bei der Firma Wanzl in Leipheim keine Ruhe geben würden, wenn der Arbeitgeber nicht endlich ein akzeptables Angebot auf den Tisch lege. Gabi Brenner zeigte kurz die Aktivitäten des DGB-Kreises zum Problemfeld „Mangel an bezahlbarem Wohnraum im Landkreis“ auf und Helga Springer-Gloning betonte, dass die Lage bei der Pflege sowohl in den Krankenhäusern als auch in den Altenheimen „dramatisch“ sei. Dies lasse sich auch nicht durch Werbe- oder PR-Maßnahmen ändern, sondern nur durch bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege.

Inhaltliche Schwerpunkte des vom DGB-Kreisvorsitzenden Werner Gloning moderierten Abends waren die Themen Digitalisierung und Rente. Die stellvertretende Vorsitzende des DGB-Bayern, Verena Di Pasquale, machte in ihren Ausführungen deutlich, dass der DGB im fortschreitenden Digitalisierungsprozess durchaus Chancen sehe. So könne beispielsweise die Arbeitszeitsouveränität der Beschäftigten ausgebaut werden. Eine richtig ausgestaltete Digitalisierung werde auch einen Beitrag zur Humanisierung der Arbeitswelt leisten können. Es drohten aber auch riesige Gefahren. Arbeitsplatzverluste, sekundengenaue Überwachung und zunehmende Auflösung sozial abgesicherter Normalarbeitsverhältnisse seien dafür Stichworte. Verena Di Pasquale: „Hier kommt noch sehr viel Arbeit auf uns Gewerkschaften zu.“ Sie forderte eine erhebliche Ausweitung der Mitbestimmung.

Interessante Details hatte sie als Mitautorin des Rentenreports des DGB-Bayern zum Thema Rente parat. So berichtete die Referentin, dass die durchschnittliche Höhe der gesetzlichen Rente für Männer in der Region gerade mal 1035 Euro im Monat und für Frauen sagenhaft niedrige 659 Euro betrage (Stand 2017). Dies zeige, „das Rentenniveau muss dringend angehoben werden“. Di Pasquale bat die Anwesenden, sich auch nicht von der Propaganda, dass eine höhere Rente nicht finanzierbar sei, in die Irre führen zu lassen. Andere Länder wie Österreich würden zeigen, dass das durchaus gehe. Dort seien die Renten um rund 40 Prozent höher. Es sei bei uns genügend Geld da, um eine gute Rente zu finanzieren. Es müsse nur gerechter verteilt werden. Di Pasquale sprach sich auch eindeutig für eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung aus. Die sei „eine Frage der Würde für Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben“.

Auch der Humor und die Unterhaltung kamen beim Biergartentreff nicht zu kurz. Dafür garantierte wieder der bayerische Liedermacher Sepp Raith. Seine Gedichte wurden so begeistert gefeiert, dass er erst nach etlichen Zugaben seinen Auftritt beenden konnte. (zg)

