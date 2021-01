vor 28 Min.

Was die Polizei im Landkreis Günzburg am Wochenende auf Trab gehalten hat

Über eine Terrassentür versuchten Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Denzingen zu gelangen. Die Polizeiinspektion Günzburg bittet bei der Suche nach den bislang unbekannten Tätern um Mithilfe.

Beamte beschäftigten sich unter anderem mit einem versuchten Wohnungseinbruch, einem Ladendiebstahl und Unfällen. In welchem Fall die Polizei nach Augenzeugen sucht.

Langweilig ist der Polizei im Landkreis auch an diesem Wochenende nicht geworden, wie die Mitteilungen der vergangenen zwei Tage belegen. Ein Überblick:

Körperverletzung In Offingen kam es am Samstagnachmittag zwischen einem 56-Jährigen und einem 51-Jährigen zu einem Streit. Im Verlaufe des Streits beschädigte der jüngere der beiden Männer das Garagentor des Anderen. Daraufhin stach der 56-Jährigen mit einem Bleistift dem 51 Jahre alten Mann in die Hand. Dieser wurde leicht verletzt und begab sich eigenständig in ein Krankenhaus.

Versuchter Warenbetrug Ein 22-Jähriger aus Ichenhausen wollte am Samstag über die Internet-Plattform Ebay-Kleinanzeigen ein Moped erwerben. Bei der vereinbarten Verifikation, der gegenseitigen Zusendung der Vorderseite des Personalausweises, stellte der junge Mann fest, dass der unbekannte Verkäufer seine Personalien mittels Bildbearbeitung verändert hatte. Er bemerkte den Täuschungsversuch rechtzeitig, sodass es zu keiner Überweisung kam. Es entstand daher auch kein finanzieller Schaden.

Versuchter Wohnungseinbruch Unbekannte haben versucht, im Günzburger Stadtteil Denzingen in der Straße Nördliches Günztal zwischen dem 1. und dem 9. Januar in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Mittels eines nicht näher bekannten Werkzeugs sollte die Terrassentüre des Anwesens aufgehebelt werden. Es entstand jedoch lediglich ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro, wie die Polizei mitteilt. Sie kann derzeit nicht sagen, weshalb der Versuch abgebrochen worden ist. Die Ermittlungen gegen die Täter wurden aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem versuchten Einbruch im genannten Zeitraum machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/ 919-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl In einem Verbrauchermarkt in Ichenhausen sind am Samstagmittag kurz vor 12 Uhr Spielwaren gestohlen worden. Eine 55-jährige Frau hatte zunächst mehrere Kunststofftiere in ihren Einkaufswagen gelegt und diese dann in einer anderen Abteilung in ihrer Umhängetasche verschwinden lassen. Die Ladendetektivin erwischte die Frau nach dem Kassenbereich mit sieben dieser Spielzeugtiere im Wert von fast 60 Euro, die die Ladendiebin versteckt und nicht bezahlt hatte.

Heruntergefallene Telefonleitung Im Gnadenfeld in Günzburg fiel am Samstag gegen 10.30 Uhr die Leitung eines Telefonanbieters ohne Fremdeinwirkung auf ein Auto. Dabei wurden die Dachkante und die Fahrertüre des Fahrzeugs zerkratzt. Es entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Ein Verantwortlicher wurde über den Sachverhalt informiert.

Auspark-Unfall Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Krumbacher Straße in Ichenhausen kam es am späten Freitagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 65 Jahre alter Autofahrer parkte aus einer Parklücke aus und touchierte dabei den dahinter befindlichen Wagen einer 23-jährigen. Diese „Berührung“ fällt relativ teuer aus. Die Polizei beziffert den angerichteten Sachschaden auf etwa 1.800 Euro.

Verkehrsinsel überfahren Ein 31-Jähriger befuhr mit seinem Auto am vergangenen Freitag gegen 16 Uhr die B 16 in südlicher Fahrtrichtung. Am Ortseingang von Hochwang fuhr er, so die Polizei, auf Grund von Unachtsamkeit über die Verkehrsinsel der dortigen Querungshilfe, was den Wagens beschädigte. Der Sachschaden macht etwa 3.000 Euro aus. (zg)

