Was die „Tankstelle auf dem Dach“ in der Region bringt

Vor einigen Jahren hat die Fotovoltaik-Branche herbe Verluste hinnehmen müssen. Jetzt gibt es wieder Aufwind. Woran das liegt.

Von Angela Brenner

Die Unterlagen hat Wolfgang Kempfle gleich parat. Denn eine Frage wird ihm und den Mitarbeitern der Firma ESS Kempfle in Leipheim besonders häufig gestellt: Lohnt sich eine Fotovoltaikanlage auf dem heimischen Dach überhaupt noch? Nachdem die satten staatlichen Zuschüsse schon längst ausgelaufen sind, ist bei vielen die Skepsis groß. „Es lohnt sich definitiv“, hält Kempfle dem entgegen. Denn die Technik habe sich in den vergangenen Jahren massiv weiterentwickelt – und das Produkt sei deutlich günstiger geworden. „Fotovoltaikanlagen sind heute für fast jeden interessant“, sagt Kempfle. Und ein bisschen Geld vom Staat gebe es ja weiterhin. „Die staatliche Förderung ist die garantierte Einspeisevergütung von zwölf Cent.“

Die Leipheimer Firma baut jährlich etwa 200 Fotovoltaikanlagen. „Der günstige Zins und der Bauboom kommt uns dabei entgegen“, sagt Kempfle. Fast die Hälfte aller Anlagen wird bei Neubauten errichtet. „Die heutigen Häuser sind Stromhäuser“, sagt der technische Leiter. Wenig Strom verbrauchen, eigenen Strom herstellen – das steht im Vordergrund.

Mobile Anlagen machen den Umzug problemlos mit

Den Strom vom Dach zum Aufladen des Elektroautos hernehmen, sogenannte Cloudsysteme nutzen und den in Leipheim produzierten Strom in München verbrauchen. Das alles seien Vorzüge dieser erneuerbaren Energieform. Kempfle erwähnt mobile Anlagen, die bei einem Wohnungswechsel schnell abgebaut und ins neue Domizil mitgenommen werden können. Der Mann ist in seinem Element, wenn er die Vorteile der Fotovoltaikanlagen und deren Nutzungsmöglichkeiten aufzählt.

Das Interesse an Sonnenstrom ist groß, sagt Kempfle. Einmal im Monat lädt das Leipheimer Unternehmen zu einem Schausonntag ein. Die Besucher werden über Fotovoltaikanlagen, Speichersysteme und Infrarotheizungen, die die Firma ebenfalls im Repertoire hat, informiert. „Die Nachfrage ist derzeit sehr gut“, sagt Kempfle. Das war nicht immer so. Die Politik habe die Fotovoltaik-Branche „zuerst hochgeschossen und dann fallen gelassen“, kritisiert er.

„Jetzt macht es wieder Spaß“

2013 und 2014 seien schwere und verlustreiche Jahre für das Unternehmen gewesen. 2015 habe es wieder Aufwind gegeben. „Und jetzt macht es wieder Spaß.“

Das Unternehmen wurde im Jahr 2009 in Leipheim gegründet, mittlerweile sind etwa 25 Mitarbeiter dort angestellt. Aber, das betont Kempfle ausdrücklich: „Diesmal wachsen wir gesund.“

Kunden, die sich für eine Fotovoltaikanlage interessieren, „geht es heute nicht mehr in erster Linie ums Geld verdienen“, fast Kempfle seine Erfahrungen zusammen. Sie wollten einen stabilen Strompreis, etwas für die Umwelt tun und ihr Geld sinnvoll investieren. Fotovoltaik-Anlagen seien derzeit einfach rentabler als das Geld beim derzeitigen Niedrigzins auf der Bank zu lassen.

Und auch das Thema Entsorgung sieht Kempfle gelassen. „95 Prozent der Anlagen auf den Dächern können ganz normal auf dem Wertstoffhof entsorgt werden.“ Nur ein geringer Teil sei Sondermüll. Außerdem ist Kempfle überzeugt davon, dass sich bald eine neue Branche etablieren wird: Unternehmen, die sich mit der Wiederverwertung der Anlagen befassen. „Momentan gibt es noch keine Recycling-Firmen für Fotovoltaik-Anlagen, aber die sind im Aufbau.“ 2020 laufen die ersten Anlagen aus und müssen entsorgt werden – und Kempfle ist sich sicher: „Da wird sich in den nächsten Jahren einiges tun, es wäre schade, diese Anlagen nicht zu recyceln.“

