vor 35 Min.

Was für die Dominikus-Zimmermann-Realschule in Günzburg wichtig ist

Für den stellvertretenden Schulleiter Matthias Fels und seine Schüler ist in dieser besonderen Zeit vieles Neuland.

Bekannte und weniger bekannte Menschen aus dem Landkreis Günzburg geben an dieser Stelle jeden Samstag ihr ganz persönliches Statement in Corona-Zeiten ab. Für die heutige Folge hat sich Matthias Fels Gedanken gemacht. Er ist seit dem Schuljahr 2018/19 stellvertretender Schulleiter an der Dominikus-Zimmermann-Realschule in Günzburg.

Lockdown, wir bleiben zu Hause, Homeschooling: drei Schlagworte, die während der akuten Corona-Hochphase allgegenwärtig waren, die mich als stellvertretenden Schulleiter aber vor viele Herausforderungen stellten. Wie funktioniert unsere Schule jetzt? Was ist für unsere Schule wichtig? Was ist für unsere Schulgemeinschaft wichtig? Lernzeit zu Hause war die neue Devise. Lehrkräfte stellen Lernvideos, Aufgaben und Hilfestellungen online bereit, manche Klassen lernen in virtuellen Klassenzimmern und Online-Sprechstunden mussten die soziale Interaktion ersetzen. Das war Neuland für Schüler, Eltern, Lehrer und mich.

Es ist wieder Leben im Schulhaus

Glücklicherweise kehrt nun Schritt für Schritt wieder Leben in unser Schulhaus ein: Schüler sitzen wieder im Klassenzimmer, Lehrer gestalten ihren Unterricht wieder vor Ort. Drei Dinge konnte ich in den vergangenen Wochen erkennen:

1. Digitalisierung ist wichtig und gut, damit Homeschooling funktioniert. Aber noch wichtiger ist für die Schüler das Lernen in der Schule, die Interaktion mit Freunden, die eine angenehme Lernatmosphäre schafft, und der direkte Bezug zur Lehrkraft, die jederzeit helfen kann, die Fragen beantwortet, erklärt und für die Kinder da ist.

Gemeinschaft wurde gestärkt

2. Ein kleines, unsichtbares Virus stellt unser Schulleben zwar komplett auf den Kopf, aber die Schulgemeinschaft an der Dominikus-Zimmermann-Realschule wurde nicht geschwächt, sondern gestärkt. Wir haben uns gegenseitig unterstützt, haben zusammen unterrichtet, geplant, organisiert, getüftelt, die Technik am Laufen gehalten, geklagt, aber auch gelacht. Wir halten zusammen. Und darauf sind wir sehr stolz.

An die Abschluss-Schüler: Habt Mut!

3. Besonders möchte ich das Wort an dieser Stelle an unsere Abschluss-Schüler richten: Ihr wart es, die als Erste wieder das Schulhaus betreten haben, ihr wart es, die in kürzester Zeit aufholen mussten – und ihr habt das gut gemacht, ihr seid es, die bald den Realschulabschluss ablegen werden. Habt Mut! Ihr seid vorbereitet! Für die bevorstehenden Abschlussprüfungen wünsche ich euch von ganzem Herzen Erfolg, die nötige Konzentration und die Fähigkeit, euer gesamtes Potenzial auszuschöpfen.

