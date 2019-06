vor 17 Min.

Was ist von den Römern in Günzburg geblieben?

Steinplatten, Alltagswaren und Comics erzählen in der neuen Ausstellung des Heimatmuseums über die antike Geschichte der Stadt Günzburg.

Von Walter Kaiser

Was gehen mich die Römer an? Die Frage ist legitim. Immerhin ist es mehr als 1500 Jahre her, dass die Römer Günzburg, das einstige Gontia, verlassen haben. Wenig später war auch das Weströmische Reich nur noch Geschichte. Trotzdem: Die Römer haben mehr hinterlassen als die Reste pompöser Bauten, edlen Schmuck, feine Gläser, zeitlos schönes Geschirr oder Münzen. Mehr als die Hälfte des deutschen Wortschatzes ist lateinischen Ursprungs, unser Rechtssystem basiert in weiten Teilen auf Prinzipien der Römer.

Nicht nur darüber informiert ein neues „Römer-Zimmer“, das am Donnerstagabend im Günzburger Heimatmuseum eröffnet wurde. Gelegenheit zu einer ersten Besichtigung gibt es während des Guntia-Festes an diesem Wochenende.

Im Museum kann nicht nur geschaut, sondern auch gespielt werden

Bürgermeister Anton Gollmitzer, Museumsleiter Raphael Gerhardt und Stefan Baisch, der Vorsitzende des Historischen Vereins, äußerten bei der Eröffnung den Wunsch, dass nicht zuletzt Kinder, Jugendliche und Schulklassen den Weg ins Museum finden. Denn es kann nicht nur geschaut, sondern auch gespielt werden. An einer Wand ist eine Aequitas, besser bekannt als Justitia, angebracht. Sie hält eine Waage in der Hand – mit deren Hilfe kann spielerisch getestet werden, welche Rechtsgrundsätze der Römer noch heute gelten und welche nicht.

Einige Waren des Alltags sind in einer großen Vitrine ausgestellt. Die Namen der Cremes Nivea (Schneeweiß) und Penaten (Hausgötter) oder der Seife Lux (Licht) sind lateinischen Ursprungs. Wie auch die Bezeichnungen für allerlei Fahrzeuge, die als Modelle zu sehen sind: ein Omnibus (Für alle), ein Audi (Höre, horch) oder der Regionalzug Agilis (Schnell, gewandt). In der Vitrine ist zudem ein Sprachenbaum angebracht – er illustriert, wo in Europa und der Welt die romanischen Sprachen, ein zentrales Erbe der Römer, verbreitet sind.

Der Gründungsname ist in Stein gemeißelt

Früher mussten die Besucher der Römerabteilung des Museums schon genauer hinschauen. In einer Ecke, fast schon versteckt, standen oder hingen die steinernen „Geburtsurkunden“ Günzburgs – das Fragment einer Steinplatte, die auf den Bau des ersten Militärkastells Gontia 77/78 nach Christus verweist, ein Opferaltar, geweiht dem Wassergott Neptun, sowie ein Weihealtar, den der römische Offizier C. Faventianus der Flussgöttin Gontia gewidmet hatte. Nur wenige Städte in Süddeutschland können sich rühmen, ihren Gründungsnamen in Stein gemeißelt zu haben. Diese Raritäten sind nun buchstäblich in die Mitte des Raums gerückt und mit erklärenden Texttafeln bestückt worden.

Aufgrund seiner zahllosen Funde aus römischer Zeit ist Günzburg Teil eines großen Forschungsprojekts. Wissenschaftler der Deutschen Forschungsgemeinschaft gehen der Frage nach, welche Menschen einst in Gontia gelebt hatten. Auch darüber informieren zahlreiche Exponate und Texttafeln, allesamt gestaltet von Grafiker Karl-Ernst Fetzer aus Nersingen-Straß, in einer weiteren Vitrine.

Ein ebenso amüsanter wie informativer Hingucker prangt über der Eingangstür zum neuen Römer-Zimmer: Cartoons des Günzburger Zeichners Walter Willburger. Sie markieren wichtige Stationen römischer Geschichte – von der sagenumwobenen Gründung Roms im Jahre 753 vor Christus bis zur Absetzung des letzten Kaisers Romulus Augustulus, der 476 nach Christus ins Exil geschickt worden war.

Das Gebäude des Heimatmuseums muss von Grund auf saniert werden

Mit den Günzburger Funden aus römischer Zeit könnte problemlos ein ganzes Museum bestückt werden. Die Schwierigkeit: Das Gebäude des Heimatmuseums muss von Grund auf saniert werden (Geschichte, Kultur und Begegnung ). Die allermeisten Funde wurden deshalb ausgelagert, beim Landesamt für Denkmalpflege werden sie restauriert und katalogisiert. Die beiden Römerräume, vor etwa einem Jahr wurde bereits eine umfangreiche Münzausstellung eröffnet, sind deshalb nur eine Übergangslösung. Einen Besuch sind sie trotzdem wert.

in der Rathausgasse 2 hat am heutigen Samstag von 14 bis 19 Uhr geöffnet, am morgigen Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Während der Öffnungszeiten werden Führungen durch das neue Römer-Zimmer geboten. Der Eintritt ist frei.