Was macht eigentlich ein Bezirksrat?

Am 14. Oktober entscheiden die Wähler in der Kabine, wer für ihren Landkreis in den Bezirkstag einzieht. Aber was genau erwartet die Gewählten danach an Aufgaben?

Am 14. Oktober stehen zwölf Kandidaten aus dem Stimmkreis Günzburg zur Wahl. Welche Aufgaben auf die Gewählten zukommen.

Von Simone Bronnhuber

In weniger als vier Wochen haben wir die Wahl: Wen wollen wir in den Landtag oder Bezirkstag wählen? Im Nachbarlandkreis Dillingen dürfen die Lauinger Bürger am Sonntag, 14. Oktober, sogar noch eine dritte Wahl für sich entscheiden: Wer wird in der Donaustadt neuer Bürgermeister? Von Tag zu Tag werden die Plakate der Parteien und Kandidaten an den Straßenrändern mehr, bei so gut wie jedem Wochenmarkt werben politische Vertreter für sich oder ihre Partei. Wofür ein Bürgermeister in seiner Gemeinde verantwortlich ist, das wissen wir. Auch haben wir eine grobe Vorstellung davon, was ein Landtagsabgeordneter zu tun hat. Aber was genau sind die Aufgaben eines Bezirksrates? Was kann ein Vertreter aus dem Landkreis bewirken? Und was ist überhaupt beim Bezirk Schwaben alles angesiedelt? Die dortige Pressesprecherin Birgit Böllinger weiß es.

Wie setzt sich der Bezirkstag zusammen?

Böllinger: Für den Bezirkstag gelten im Prinzip die gleichen Wahlgrundsätze wie für den Landtag. Auch hier wird in Wahlkreisen und Stimmkreisen gewählt, die mit denen der Landtagswahl identisch sind. Jeder Bezirksbürger hat auch zwei Stimmen. Erst- und Zweitstimmen werden zur Ermittlung der Sitzverteilung auf die Parteien zusammengezählt. Die Sitze werden nach dem auch bei Gemeinde- und Landkreiswahlen angewendeten Berechnungsverfahren nach Sainte-Laguë/Schepers zugeteilt. Im Gegensatz zur Landtagswahl gibt es keine Sperrklausel.

Das heißt konkret?

Böllinger: Das heißt: In Schwaben haben wir 13 Stimmkreise, das ergibt 26 Bezirksräte (Erst- und Zweitstimme) zuzüglich eventueller Überhang-/Ausgleichsmandate. Deshalb hat der Bezirkstag 2013 bis 2018 27 statt 26 Bezirksräte.

Wer wird wie gewählt?

Böllinger: Gewählt werden die Bezirksräte oder -rätinnen direkt von den Bürgern, in seiner konstituierenden Sitzung wählt der Bezirkstag dann den Bezirkstagspräsidenten.

Wie viele Mitarbeiter hat der Bezirk Schwaben?

Böllinger: Beim Bezirk und seinen Einrichtungen (Museen, Kloster Irsee, Fischereihof usw.) arbeiten circa 570 Menschen, beim Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Schwaben, zu denen auch das Günzburger BKH zählt, sind es 4500.

Was sind die Aufgaben eines Bezirksrates, wenn er dann vom Bürger gewählt worden ist?

Böllinger: Die Aufgaben der Bezirksräte sind mit denen eines Gemeinde- oder Kreisrats vergleichbar: Teilnahme an den Ausschüssen, Beratung der Sachthemen, Beschlüsse. Zudem sind sie natürlich die politischen Ansprechpartner vor Ort für die Bürger ihres Wahlbezirkes. Die Anzahl der Stimmen, die auf die Parteien der Kandidaten fällt, ist daher auch letzten Endes dafür entscheidend, ob jemand in den Bezirkstag gewählt wird – und nicht der Stimmkreis.

Der Bezirk Schwaben im Überblick

Der Bezirk Schwaben ist die dritte kommunale Ebene und ist damit eine Besonderheit im kommunalen System. Die sieben bayerischen Bezirke sind in der Verfassung des Freistaates als kommunale Gebietskörperschaften verankert. Nur in Bayern gibt es diese Form der Selbstverwaltung. Bürger können und sollen ihre engere Heimat gestalten. In anderen Bundesländern sind die Aufgaben des Bezirks zum Teil bei Landeswohlfahrtsverbänden angesiedelt.

Der Bezirk Schwaben umfasst rund 1,8 Millionen Einwohner und setzt sich aus vier kreisfreien Städten und zehn Landkreisen mit 336 Gemeinden zusammen. Darunter auch der Landkreis Günzburg.

Der Bezirkstag, das Hauptorgan, wird direkt von den Bürgern gewählt. Der ehrenamtliche Bezirkstagspräsident aber nicht, er wird von den Mitgliedern des Bezirkstags bestimmt. Momentan ist Jürgen Reichert an der Spitze (seit 2003). Die Wahlen des Bezirksrates finden alle fünf Jahre und immer parallel zur Landtagswahl statt. Die 13 Stimmkreise sind dabei gleich.

Aktuell fallen 13 Sitze auf die CSU, vier auf die SPD, drei auf die Freien Wähler, zwei auf die Grünen, zwei auf die Linken und jeweils einer auf FDP, ÖDP und Bayernpartei. Für den Landkreis Günzburg sitzt aktuell die Günzburgerin Stephanie Denzler (CSU) im Bezirkstag.

Der Bezirkstag wird auch „Schwäbisches Sozialparlament“ genannt. Deshalb, weil die Aufgaben des Bezirks in den Bereichen Soziales und Gesundheit liegen. Die Themen: Soziale Hilfen, Gesundheit, Kultur und Heimatpflege, Jugend und Bildung, Natur und Umwelt und Europa.

Der Bezirk hat in ganz Schwaben zahlreiche Einrichtungen und Beteiligungen vor Ort. Die Hauptverwaltung hat ihren Sitz in Augsburg. Im Landkreis Günzburg ist der Bezirk zum Beispiel mit der Beratungsstelle für Volksmusik oder der Trachtenberatungsstelle in Krumbach öffentlich wirksam.

Bei der Wahl für den Bezirkstag am 14. Oktober stehen folgende Direktkandidaten für den Stimmkreis Günzburg auf den Listen: Stephanie Denzler (CSU), Achim Fißl (SPD), Ildiko Sugar-Bunk (Freie Wähler), Harald Lenz (Grüne), Ernst Bommer (FDP), Sabrina Balkheimer (Linke), Anke Schmidt (Bayernpartei), Richard Snehotta (ÖDP), Wilhelm Gasser (Piraten), Friedrich Holzwarth (AfD), Sebastian Kreutz (LKR) und Birgit Fahr (V-Partei³). (mit rjk)

