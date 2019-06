vor 22 Min.

Was man nicht sieht, kostet am meisten Geld

Gegen Ende des Jahres wird Rettenbach mehr Rücklagen als Einnahmen haben. Das ist gut so. Denn gleichzeitig wird die Gemeinde in ihre Infrastruktur, vor allem in Kanal, Wasser und Straßen, investieren müssen.

Die Gemeinde Rettenbach hat jetzt mehr Rücklagen als Schulden

Von Peter Wieser

Auf Details ging Kämmerer Christoph Zeh nicht mehr ein, die waren bereits im Vorfeld abgehandelt worden. Vielmehr fasste er die wichtigsten und bemerkenswertesten Einzelheiten zusammen, bevor der Rettenbacher Gemeinderat einstimmig den Haushalt für das Jahr 2019 verabschiedete. Ein Lob bekam Zeh bereits vorab für die Gestaltung des Haushaltsbuchs – das Titelblatt zeigt die kirchlichen Einrichtungen der Gemeinde.

Mit der relativ hohen Zuführungsrate von 386000 Euro in den Vermögenshaushalt, einer vorgesehenen Gewerbesteuereinnahme von rund 570000 Euro, die sich künftig bei etwa 600000 Euro einpendeln wird, und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 1,15 Millionen Euro zeigte sich Kämmerer Zeh höchst zufrieden. Positiv bemerkbar mache sich auch die gesunkene Gewerbesteuerumlage, was wiederum einige Zehntausende sparen werde, erläuterte Zeh. Die Schlüsselzuweisung sei mit 223000 Euro nicht unbedingt hoch. Dies beruhe auf der relativ hohen Steuerkraftmesszahl. Die Steuerkraft je Einwohner liege mit 971 Euro bei einem im Landesvergleich sehr guten Wert, so der Kämmerer. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B (350 von Hundert) sowie für die Gewerbesteuer (320 von Hundert) werden sich nicht verändern. Rund 4,8 Millionen Euro beträgt der Gesamthaushalt. Der Verwaltungshaushalt schließt mit rund 3,5 Millionen Euro ab, der Vermögenshaushalt mit 1,3 Millionen Euro. Zum Jahresende werden die Rücklagen, so teilt der Kämmerer mit, deutlich höher sein als die Schulden von rund einer Million Euro. Vor 2020 oder 2021 werde man nicht auf die Rücklagen, die sich dann bei etwa 1,5 Millionen Euro befänden, zurückgreifen, so Zeh.

Was die Ausgabeschwerpunkte anbelange, wird die Gemeinde nach Angaben des Kämmerers künftig schwer im Bereich der Infrastruktur investieren. „Das was man nicht sieht, kostet am meisten Geld“, also Kanäle, Rohre und Straßen. Dies seien jedoch Werte, die man für die nachfolgenden Generationen erhalten müsse, betonte Zeh. Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast (CSU) erläuterte noch einige Punkte aus dem Investitionsprogramm: In Kürze werde man Nachricht erhalten, wann das neue Fahrzeug für die Feuerwehr Remshart geliefert werde. Kommende Woche sollen die Schlüssel für die Schließanlage an der Gemeindehalle übergeben werden, die dann auch eingebaut werden soll. In der Sitzung am 24. Juni werden die Submissionsergebnisse bei den Befestigungsmaßnahmen am Bauhof vorgestellt. Ganz erfreulich sei zu sehen, dass sich die Rücklagen erhöht hätten, so die Bürgermeisterin. „Wir führen die Schulden kontinuierlich zurück und werden trotzdem rund 1,3 Millionen Euro an Ausgaben haben.“

Schnell abgehandelt war der Zuschussantrag des Schützenvereins „Frisch Auf Rettenbach“ zur Beschaffung eines weiteren Luftgewehrs für rund 1800 Euro. In den vergangenen Jahren waren immer mehr Jugendliche zu Trainingsabenden und Wettkämpfen gekommen. Nachdem zum 1. Januar 2020 ohnehin die vor Kurzem beschlossenen Zuschussrichtlinien in Kraft treten, wurde, so wie in diesen vorgesehen, ein 20-prozentiger Zuschuss gewährt.

Weiter informierte Bürgermeisterin Dietrich-Kast zum aktuellen Stand bei der Fortschreibung des Flächennutzungsplans: Hier war es hinsichtlich einer darin ausgewiesenen Erweiterungsfläche der Firma Geiss zu Verzögerungen gekommen. Diese befindet sich zwar im amtlichen Überschwemmungsgebiet, nachdem ein hydraulisches Gutachten aufzeigt, wie eine Hochwasserfreilegung erreicht werden kann, hatte das Wasserwirtschaftsamt keine Bedenken gezeigt. Die erforderliche wasserrechtliche Genehmigung hatten die Fachstellen trotz mehrerer Gespräche jedoch nicht erteilt, berichtete die Bürgermeisterin.

Diese Fläche sei zunächst vom Flächennutzungsplan ausgenommen, muss von der Gemeinde jedoch baldmöglichst baurechtlich festgelegt werden. Dennoch sei es wichtig, dass sich die Firma Geiss erweitern könne, betonte Sandra Dietrich-Kast. Man müsse sich mit der Entscheidung des Landratsamts abfinden, gleichzeitig aber eine Lösung finden.

