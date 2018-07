13.07.2018

Was man zum Kultursommer wissen muss

Am Donnerstag geht es im Burgauer Schlosshof wieder los

Noch knapp eine Woche, dann ist wieder „Sommer im Städtle“: Am Donnerstag, 19. Juli startet der Burgauer Kultursommer im Schlosshof. Wir beantworten die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Was passiert, wenn der Kultursommer wettermäßig ins Wasser fällt?

Sollte das Wetter nicht mitspielen, zieht der Kultursommer einfach um – die Konzerte und Veranstaltungen finden dann entsprechend in der Kapuziner-Halle statt.

Kosten alle Termine an den vier Tagen Eintritt?

Nein. Tickets gibt es für das Eröffnungskonzert „A Night at the Opera“ am Donnerstag, für „Rock around the Schloss“ mit Härte 2010 am Freitag, für den Auftritt von Keller Steff, 8872 und Schorsch am Samstagabend und für Willy Astor am Sonntag. Das Nachmittagsprogramm am Samstag von, mit und für Kinder und Jugendliche findet bei freiem Eintritt statt (von 14 bis 17.30 Uhr).

Welche Besonderheiten erwarten die Besucher?

Beim Classic Opening am Donnerstag werden Tenor- und Sopranstimmen aus der Wiener Staatsoper Arien zum Besten geben. Außerdem hat das Klarinettenensemble Interclarinet anlässlich seines 20-jährigen Bestehens ein brandneues Programm mit den schönsten Melodien aus bekannten Opern arrangiert. Manfred Preis von den Berliner Philharmonikern ist dann schon zum vierten Mal beim Kultursommer dabei. Außerdem spielt auch Harald Harrer, Professor für Klarinette und Solist, der aus dem Landkreis stammt. Bei den Classics of Rock am Freitag schlägt „das letzte Stündchen“ von Härte 2010. Und am Samstagabend haben 8872 und GZ-Kolumnist Schorsch („Des gibt’s doch gar et“) eine ganze Reihe von neuen Schwablantischen Songs im Gepäck.

Gibt es noch Karten?

Ja. Der Vorverkauf läuft noch bei der Buchhandlung Pfob, bei Kerzen Bader und beim Kulturamt Burgau. Auch an der Abendkasse werden noch Karten erhältlich sein. (rjk)

Mehr Informationen unter www.made-in-burgau.de

