19.03.2020

Was noch abgesagt wird

Aktuelle Änderungen wegen Corona

Die Arbeitsagenturen haben weitere lokale Rufnummern in Sachen Corona-Krisenberatung eingerichtet. Für Arbeitnehmer ist das die Nummer 0906/788-333 und für Arbeitgeber 0800/45555-20. Das Amtsgericht Günzburg schränkt vorübergehend die Verhandlungen und den Publikumsverkehr ein. Vorerst werden nur noch Verhandlungen in unaufschiebbaren Fällen abgehalten. Persönliche Antragstellungen sind nur in eilbedürftigen Ausnahmen möglich, schriftliche Anträge können jederzeit eingereicht werden. Anträge auf Beratungshilfe und in Betreuungssachen stehen auf der Homepage des Gerichts zum Download und an der Pforte in Papierform bereit. Auf der Homepage finden sich alle Telefonnummern der Abteilungen, Mitarbeiter werden die Hilfestellungen geben und Fragen beantworten.

Abgesagt wurde die Jahreshauptversammlung der Bibertaler Bulldogfahrer am 21. März.

Das Rathaus ist für den Besucherverkehr geschlossen, die regulären Öffnungszeiten werden bis 19. April ausgesetzt. Die Anliegen der Bürger werden weiterhin bearbeitet, es wird jedoch um eine telefonische, schriftliche oder elektronische Kontaktaufnahme gebeten. Für dringende persönliche Vorsprachen können telefonisch Termine mit den Sachbearbeitern vereinbart werden. Die Telefonnummern sind auf der Homepage der Stadt Burgau aufgelistet. Die Mitgliederversammlung der BN-Ortsgruppe Burgau am 24. März wird auf unbestimmte Zeit verschoben.

Der Kabarettabend mit Heinrich del Core im Forum wird vom 4. April auf 31. Oktober verschoben, Karten bleiben gültig. Verschoben wird das Gauschießen 2020 im Schützenheim Leinheim.

Die Mitgliederversammlung des Fördervereins der Pfarrgemeinde St. Nikolaus Kleinkötz am 23. März findet nicht statt.

Der FC Reflexa Rettenbach schließt das Sportheim. Alle sportlichen Aktivitäten in der Gemeindehalle sowie der Trainingsbetrieb werden ausgesetzt. Der Sportpark ist für jegliche sportlichen Aktivitäten gesperrt.

Der Singnachmittag am 19. März in Waldstetten entfällt. Der nächste Termin wird bekannt gegeben. (zg)

