Was passiert mit der Bahnbrücke beim Offinger Lüßhof?

Plus Warum die Überführung derzeit abgeriegelt ist und was Offingen dort plant. Der Marktgemeinderat beschäftigt sich zudem mit dem bestehenden Solarpark und der Reinigung von Gehwegen.

Seit einigen Wochen ist die Bahnüberführung südlich der Offinger Umgehungsstraße gesperrt und komplett abgeriegelt. Bürgermeister Thomas Wörz ( SPD) informierte auf der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats über die Hintergründe.

In den Jahren 1961 und 1962 wurde die Brücke von der Deutschen Bahn errichtet und ging Ende der 90er-Jahre nach einer Sanierung in den Besitz des Marktes über. Verbaut wurde seinerzeit ein Spannstahl, der zwischenzeitlich als spannungsrisskorrosionsgefährdet eingestuft ist: Das spezielle Material könnte unter Umständen spontan reißen. Die regelmäßig durchzuführenden Prüfungen hätten ergeben, dass der Zustand der Brücke nie sehr schlecht, aber auch nicht sehr gut sei, so Wörz. Vorsichtshalber habe man die anfangs für eine Tonnage von 30 Tonnen ausgelegte Brücke für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen gesperrt. Aufgrund eines Schadenereignisses im vergangenen Jahr an einer anderen Brücke kam der Hinweis nach Handlungsbedarf. Der Spannstahl könne unter Umständen auch bei geringerer Belastung reißen.

Nur ein Ingenieurbüro hat ein Angebot abgegeben

„Wir sind jetzt ganz am Anfang“, so Wörz, der auf ein vorangegangenes Gespräch mit einem Ingenieurbüro verweis. Sicher sei, dass die Fertigbetonteile des Überführungsbauwerks entfernt werden müssten. Anstelle eines kompletten Abbaus der Brücke wäre es vermutlich wirtschaftlicher, die beiden intakten Anfahrrampen zu erhalten und eine neue Fuß- und Radwegbrücke einzulegen. Die Brücke sei zwar nur von wenigen Landwirten genutzt worden, dafür aber gerade für Radfahrer und Fußgänger wichtig. Von drei angeschriebenen Ingenieurbüros zur Planung eines Abbruchs und der Prüfung der Variante für die Errichtung eines Fuß- und Radwegüberbaus habe nur eines ein Angebot abgegeben. Wörz schlug vor, dieses Büro stufenweise und in Abstimmung mit der Deutschen Bahn, je nachdem welche weiteren Erkenntnisse sich ergäben, zu beauftragen. Mit einer Gegenstimme sprachen sich auch die Mitglieder des Marktgemeinderats für diese Vorgehensweise aus.

Der sich in unmittelbarer Nähe befindende Solarpark soll im Westen und Osten um eine Fläche von insgesamt 4,6 Hektar erweitert werden. Möglich ist dies durch eine Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, welche eine Freiflächenfotovoltaikanlage entlang von Schienenwegen von bisher 110 Metern nun auf 200 Meter Abstand erlaubt. Der Marktgemeinderat stimmte dem Antrag des Betreibers auf Änderung des Flächennutzungsplans sowie der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans betreffend der entsprechenden Teilflächen zu. Die Kosten für die Bauleitplanung trägt der Betreiber.

Offinger Gemeinderat bei Bauantrag nicht einig

Wie bereits in den Gemeinden Gundremmingen und Rettenbach wurde innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft auch in Offingen die Neufassung der Reinigungs- und Sicherungsverordnung beschlossen. Neben den beiden bisherigen Straßenkategorien gebe es nun eine weitere: sehr stark befahrene Straßen mit 5000 Kraftfahrzeugen am Tag, die Gruppe A, wie Bürgermeister Wörz informierte. Darunter fallen die Günzburger, die Remsharter und die Schnuttenbacher Straße (ortsauswärts) sowie die Bahnhofstraße und die Straße Grabenäcker. Die Reinigungsfläche erstreckt sich dort auf die Gehwege, gemeinsame Geh- und Radwege, Radwege sowie Grünstreifen und von der Fahrbahn getrennte Parkstreifen. Haupt-, Dorf- und Donaustraße sowie Gundelfinger Straße (bisher Gruppe A) zählen nun zur Kategorie B. Dort sind zusätzlich die Fahrbahnränder zu reinigen. Bei allen übrigen Straßen (bisher Kategorie B, jetzt C) reicht die Reinigungsfläche bis zur Fahrbahnmitte.

Nicht ganz einig war sich der Marktgemeinderat bei einem der zu behandelnden Bauanträge. Darin ging es um das Errichten eines Mehrfamilienhauses mit sechs Wohneinheiten in der Anton-Günther-Straße. Das Vorhaben entspricht zwar grundsätzlich den Zielen des Marktes, innerörtliche Baulücken zu schließen, allerdings hatten sich aufgrund der Massivität bereits einige Anwohner negativ dazu geäußert. Zudem gab es Bedenken, ob die nachgewiesenen Stellplätze tatsächlich alle anfahrbar sind. Mit acht Für- und acht Gegenstimmen wurde das gemeindliche Einvernehmen nicht erteilt. Letztlich werde das Landratsamt über Massivität des Gebäudes und die Konformität mit den Vorgaben entscheiden, hatte Bürgermeister Wörz zuvor angemerkt.

