vor 20 Min.

Was soll dieses Schild an der Stadtstraße?

Dieses Schild an der Stadtstraße irritiert.

Ein Zusatzschild an einem Behindertenparkplatz in Burgau irritiert die Günzburger Behindertenbeauftragte. Derweil ist ein neuer Parkplatz freigegeben.

Jetzt ist der neue Parkplatz am Spitalberg in Burgau für den Verkehr freigegeben. Hier sind zumindest ein paar Ersatzstellplätze für die geschaffen worden, die auf dem ehemaligen Zimmermann-Gelände nicht mehr zur Verfügung stehen. Nach Auskunft von Stadtbaumeister Werner Mihatsch dauerte es ein wenig von der Fertigstellung bis zur Eröffnung, zuerst musste noch ein Geländer montiert werden.

Die Günzburger Behindertenbeauftragte Doris Schwarz hat sich bei einem anderen Parkplatz derweil gefragt, was das dortige Schild bezwecken soll. An der Stadtstraße wird an einem Behindertenstellplatz darauf hingewiesen, dass die Nutzer „bitte rechts aussteigen“ sollen. Das sei für Fahrer mit einer Behinderung aber wohl kaum zu bewerkstelligen. Bürgermeister Konrad Barm sagt dazu, dass die Formulierung vielleicht unglücklich sei, aber der Stadt sei noch keine bessere eingefallen.

Es dürfe dort jeder mit einer entsprechenden Behinderten-Parkberechtigung seinen Wagen abstellen und müsse auch nicht rechts aussteigen. Aber es gebe eben Behinderte, die nicht selbst fahren können, sondern sich mitnehmen lassen. Sie sollen daran erinnert werden, dass es sicherer sei, auf der fahrbahnabgewandten Seite auszusteigen. Der Wunsch, hier einen entsprechenden Parkplatz zu schaffen, sei von Menschen gekommen, die die Physiotherapiepraxis in der Nähe nutzen. (cki)

Themen Folgen