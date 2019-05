Was wird aus der alten Jettinger Brauerei?

Plus Im Rahmen des Stadtsanierungs-Programms in Jettingen-Scheppach ist auch das Gebäude neben dem Gasthof Sonne in den Fokus gerückt. Doch der Eigentümer würde sich Gespräche mit ihm statt über seinen Kopf hinweg wünschen

Man stelle sich folgendes Szenario vor: Die historische Brauerei beim Gasthof Sonne in Jettingen-Scheppach wird reaktiviert, künftig werden dort Braukurse oder Bierseminare angeboten und die angrenzende Grünfläche verwandelt sich in einen Biergarten. Das alles klingt durchaus verlockend, auch in den Ohren von Franz Feuchtmayr, Besitzer des Gasthauses und der inzwischen leer stehenden Brauerei.

Nur eines stört den 49-Jährigen: Die Idee sei über seinen Kopf hinweg geboren worden, das Architektur- und Stadtplanungsbüro Schirmer habe dem Gemeinderat die Umgestaltungsmöglichkeiten für den Ort präsentiert, ohne ihn als Immobilienbesitzer in das Vorhaben einzuweihen. Auch die Kommune habe ihn nicht kontaktiert. Aus der Zeitung habe er von den Plänen erfahren, was in seinen Augen der falsche Weg ist. „Man muss doch die Betroffenen mit einbinden und kann nicht einfach ins Blaue hinein planen“, findet Feuchtmayr. Bürgermeister Hans Reichhart versprach jetzt, dass Gemeinde und Städteplaner in Kürze mit allen Betroffenen Einzelgespräche führen wollen.

Natürlich würde es Feuchtmayr selbst auch gefallen, die Brauerei, die im Jahr 1864 gegründet worden war, wieder mit Leben zu füllen. Das Gebäude mit Keller und Dachboden, in dem einst die Getreidekammer untergebracht war, dem Steingemäuer, den alten Holzbalken und Gewölben habe unglaublich viel Potenzial. „So etwas baut heutzutage niemand mehr“, schwärmt Feuchtmayr. Würde da nicht eine unglaublich kostenintensive und aufwendige Renovierung drohen.

Bis 1980 war die Brauerei in Betrieb

Bis 1980 hatten sein Vater und Großvater, die beide Braumeister waren, den Familienbetrieb gemeinsam am Laufen gehalten. Franz Feuchtmayr erinnert sich, dass er als Bub mitgeholfen hatte. Immer montags seien die Flaschen gesäubert, in Lauge eingelegt und dann vom Großvater durchleuchtet worden, ob sie auch wirklich sauber waren. Händisch wurden die Flaschen etikettiert, Export und Märzen wurden in Bügelflaschen abgefüllt und vom Vater ausgefahren.

Dann stand eine Umstellung auf Kronkorken an, ein teurer Umbau wäre erforderlich gewesen. Weil der Großvater schon zu alt, Franz aber noch zu klein war, um in die Fußstapfen zu treten, wurde in der Folge die Brauerei geschlossen und das Inventar komplett verkauft. Seitdem steht das Gebäude leer, nur ein, zwei Räume werden noch als Abstellkammern genutzt.

Das Gebäude abzureißen, kam für Feuchtmayr nicht in Frage, auch nicht, als vor einigen Jahren die eine Dachseite undicht wurde und Wasser eindrang. Weil ihm die alte Brauerei zu wertvoll erschien – „man könnte viel daraus machen“ –, ließ er das Dach renovieren. Er hätte sich vorstellen können, das Untergeschoss für Geburtstagsfeiern umzubauen und in der oberen Etage Fremdenzimmer unterzubringen. Eine Einschätzung eines Architekten hielt ihn jedoch davon ab. Feuchtmayr will keine Zahlen nennen, wie teuer das Ganze käme.

Gasthof Sonne wird seit Anfang der 90er Jahre regelmäßig umgebaut

Investiert hat er schon viel, mit seiner Frau Birgit hat er den Gasthof Sonne nebenan mit den 16 Fremdenzimmern Anfang der 90er Jahre neu aufgebaut und seitdem regelmäßig und umfangreich umbaut. „Wir sind ständig am Erneuern“, sagt Feuchtmayr. Er selbst habe nicht die Energie, noch ein weiteres Gebäude zu sanieren. Vielleicht hätten ja seine beiden Kinder, 18 und 21, irgendwann Lust, dies in die Hand zu nehmen.

So positiv der Gastronom die von der Gemeinde angestrebte Stadtsanierung sieht, so hat er doch kritische Anmerkungen. Ein Dorfladen und eine Brauerei seien schön und recht, aber seien sie überhaupt durchführbar und finanzierbar? „Und trägt sich das Ganze danach überhaupt?“, fragt sich Feuchtmayr. Er fühle sich bislang von der Gemeinde im Stich gelassen, die betroffenen Immobilienbesitzer habe sie nicht mit ins Boot genommen, sondern über sie hinweg geplant.

Bürgermeister Hans Reichhart verspricht Einzelgespräche

Bürgermeister Hans Reichhart will die Kritik so nicht stehen lassen. Schließlich seien alle im Sanierungsgebiet liegenden Hausbesitzer im vergangenen Jahr angeschrieben und um Teilnahme an einer Fragebogenaktion gebeten worden. Außerdem seien sie zur Projektwerkstatt eingeladen worden, bei der alle Bürger ihre Ideen zur Stadtsanierung einbringen konnten. Was die Planer bisher vorgestellt hatten, seien lediglich Ideen und eine Diskussionsgrundlage. Reichhart: „Man braucht Ideen, sonst können wir es gleich sein lassen.“

Ob sie durchführbar seien, werde sich erst später herausstellen, es sei noch ein langer Weg. Ihm liege aber sehr daran, „dass wir alle mitnehmen“ und eine positive Stimmung herrsche. Erst vor zwei Tagen habe es ein Treffen mit Alexandra Franzke vom Architektur- und Stadtplanungsbüro Schirmer gegeben. Dabei sei festgelegt worden, in den nächsten Tagen und Wochen Einzelgespräche mit den Immobilienbesitzern zu führen. Welche Fördermöglichkeiten es für jeden Einzelnen gebe, kann Reichhart noch nicht sagen.

